البحرين تسقط الجنسية عن 69 شخصاً لتمجيدهم اعتداءات إيران

المنامة -سانا

أعلنت البحرين اليوم الإثنين، أنها أسقطت الجنسية عن 69 شخصاً حتى الآن ممن مجدوا الاعتداءات الإيرانية وتعاطفوا معها، وذلك في إطار الجهود الهادفة للحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية “بنا” أنه صدر قرار بإسقاط الجنسية البحرينية عمن أبدوا تعاطفهم وتمجيدهم للأعمال العدائية الإيرانية، أو قاموا بالتخابر مع جهات خارجية، حيث بلغ عددهم حتى الآن، بمن فيهم عائلاتهم بالتبعية “69” شخصاً وجميعهم من أصول غير بحرينية.

وأشارت إلى أن الجهات المعنية ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، علماً بأن الجهات المختصة، مستمرة في دراسة ومراجعة من يستحق شرف الجنسية البحرينية ومن لا يستحقها.

وفي الـ 9 من آذار الماضي عقدت المحكمة الجنائية الكبرى في البحرين أولى جلسات المحاكمة لأشخاص أدينوا بترويج وتمجيد الأعمال العدائية الإيرانية.

وتعرضت البحرين ودول عربية أخرى لهجمات بصواريخ ومسيرات إيرانية طالت أهدافاً مدنية ومنشآت حيوية خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية في الـ 28 من شباط الماضي، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار مادية.