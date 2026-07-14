قطر تدين استهداف جنوب السعودية بالصواريخ الباليستية

الدوحة-سانا
أدانت دولة قطر بشدة استهداف ميليشيا الحوثي المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية بالصواريخ الباليستية، مؤكدةً أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة وسلامة أراضيها، وخرقاً للقانون الدولي، وتهديداً لأمن المنطقة واستقرارها.
وجددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم الثلاثاء، تضامن بلادها الكامل مع المملكة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها وسيادتها، وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وكانت السعودية أعلنت أمس الإثنين، أن دفاعاتها الجوية اعترضت صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه جنوب البلاد.