قطر تدين استهداف جنوب السعودية بالصواريخ الباليستية

الدوحة-سانا‏

أدانت دولة قطر بشدة استهداف ميليشيا الحوثي المنطقة الجنوبية في المملكة ‏العربية ‏السعودية بالصواريخ الباليستية، مؤكدةً أن هذه الاعتداءات تمثل ‏انتهاكاً ‏صارخاً لسيادة المملكة وسلامة أراضيها، وخرقاً للقانون الدولي، ‏وتهديداً ‏لأمن المنطقة واستقرارها.‏

وجددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان ‏اليوم الثلاثاء، تضامن بلادها ‏الكامل مع المملكة، ودعمها لكل ما تتخذه من ‏إجراءات لحفظ أمنها ‏واستقرارها وسيادتها، وضمان سلامة مواطنيها ‏والمقيمين على أراضيها.‏

وكانت السعودية أعلنت أمس الإثنين، أن دفاعاتها الجوية اعترضت ‏صواريخ ‏باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه جنوب البلاد.‏