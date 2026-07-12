وفاة السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام إثر مرض مفاجئ

photo 2026 07 12 10 15 42 وفاة السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام إثر مرض مفاجئ

واشنطن-سانا‏

أعلن مكتب السيناتور الأمريكي الجمهوري ليندسي غراهام، ‏في بيان اليوم الأحد، وفاة السيناتور غراهام إثر مرض ‏مفاجئ.‏

ولم يتضمن البيان الذي نشر عبر حساب غراهام على منصة ‌‏”إكس” تفاصيل إضافية بشأن سبب الوفاة، فيما توالت رسائل ‏التعزية من مسؤولين أمريكيين وشخصيات سياسية، في ‏انتظار إعلان رسمي عن ترتيبات خلافته كعضو في مجلس ‏الشيوخ عن ولاية ساوث كارولاينا.‏

ويعد غراهام أحد أبرز الوجوه في الحزب الجمهوري وأكثرها ‏تأثيراً في ملفات السياسة الخارجية والدفاع، كما كان واحداً ‏من أكثر السياسيين الأمريكيين حضوراً في قضايا الأمن ‏القومي والسياسة الخارجية خلال العقدين الأخيرين، إذ عُرف ‏بمواقفه الحازمة تجاه إيران وروسيا، ودفاعه المستمر عن ‏زيادة الإنفاق العسكري‎.‎

وانتخب غراهام عضواً في مجلس النواب الأمريكي عام ‌‏1994، قبل انتقاله إلى مجلس الشيوخ ممثلاً لولاية ساوث ‏كارولاينا منذ عام 2003، حيث شغل عضوية عدد من اللجان ‏المؤثرة، بينها لجنتا القوات المسلحة والقضاء، كما تولى ‏رئاسة لجنة الموازنة في مجلس الشيوخ خلال ولايته الأخيرة‎.‎

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