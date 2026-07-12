وفاة السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام إثر مرض مفاجئ

واشنطن-سانا
أعلن مكتب السيناتور الأمريكي الجمهوري ليندسي غراهام، في بيان اليوم الأحد، وفاة السيناتور غراهام إثر مرض مفاجئ.
ولم يتضمن البيان الذي نشر عبر حساب غراهام على منصة ”إكس” تفاصيل إضافية بشأن سبب الوفاة، فيما توالت رسائل التعزية من مسؤولين أمريكيين وشخصيات سياسية، في انتظار إعلان رسمي عن ترتيبات خلافته كعضو في مجلس الشيوخ عن ولاية ساوث كارولاينا.
ويعد غراهام أحد أبرز الوجوه في الحزب الجمهوري وأكثرها تأثيراً في ملفات السياسة الخارجية والدفاع، كما كان واحداً من أكثر السياسيين الأمريكيين حضوراً في قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية خلال العقدين الأخيرين، إذ عُرف بمواقفه الحازمة تجاه إيران وروسيا، ودفاعه المستمر عن زيادة الإنفاق العسكري.
وانتخب غراهام عضواً في مجلس النواب الأمريكي عام 1994، قبل انتقاله إلى مجلس الشيوخ ممثلاً لولاية ساوث كارولاينا منذ عام 2003، حيث شغل عضوية عدد من اللجان المؤثرة، بينها لجنتا القوات المسلحة والقضاء، كما تولى رئاسة لجنة الموازنة في مجلس الشيوخ خلال ولايته الأخيرة.