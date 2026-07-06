مصرع 6 أشخاص جراء انهيار مبانٍ بسبب الأمطار الغزيرة في مومباي

نيودلهي-سانا

لقي 6 أشخاص على الأقل مصرعهم إثر انهيار عدد من المباني، جراء الأمطار الغزيرة في الضواحي الشرقية لمدينة مومباي الهندية.

ونقلت وكالة رويترز عن السلطات المحلية قولها، اليوم الإثنين: “إنّ مبنيين أو ثلاثة متعددة الطوابق انهارت جراء الأمطار في أحد أحياء مانخورد في مومباي، ما أسفر عن مصرع 5 أطفال وامرأة”.

وتسببت الأمطار في انهيارات أرضية على الطريق السريع الذي يربط مومباي بمدينة بونيه، ما أدى إلى إغلاقه وتعطيل حركة المرور، إضافة إلى تعطل الرحلات الجوية وإلغاء خدمات القطارات بعيدة المسافة بين المدينتين.

وأظهرت لقطات بثتها وسائل الإعلام المحلية سكاناً يتحركون بصعوبة عبر الشوارع المغمورة بالمياه، حيث تقرر إغلاق المدارس والجامعات اليوم.

وكان 3 أشخاص لقوا حتفهم الشهر الماضي، جراء الأمطار الغزيرة التي تسببت في سقوط أشجار على طرق مومباي وفقاً لوسائل الإعلام المحلية الهندية.