الطقس يربك احتفالات يوم الاستقلال بمدن أمريكية عدة

واشنطن-سانا
تسببت الأحوال الجوية في تعطيل وإلغاء العديد من الفعاليات والأنشطة الخاصة باحتفالات الذكرى الـ 250 لاستقلال الولايات المتحدة أمس السبت في مدن عدة على الساحل الشرقي، بما في ذلك العاصمة واشنطن.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن العواصف الجوية المفاجئة دفعت السلطات إلى إخلاء ساحة “ناشونال مول” في واشنطن لقرابة ساعتين، كما أدت إلى إلغاء الاحتفالات بالكامل في مدن هارتفورد بولاية كونيتيكت، وهاريسبرغ وويلكس بار بولاية بنسلفانيا، في حين صدرت أوامر إخلاء مماثلة في فيلادلفيا، واضطر المتفرجون في بوسطن للاحتماء مؤقتاً قبل استئناف الفعاليات لاحقاً.
وفي نيويورك وبيتسبرغ، اضطر المنظمون لتعديل مواعيد عروض الألعاب النارية لتفادي تقلبات الطقس والموجة الحارة غير المسبوقة التي اجتاحت المنطقة، حيث تجاوزت درجات الحرارة حاجز الـ 38 درجة مئوية مما دفع الحشود للاحتماء داخل المتاحف ومحطات المترو والمباني الحكومية القريبة.
من جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصته الاجتماعية “تروث سوشيال” تأجيل خطابه المقرّر لعدة ساعات بسبب الظروف الجوية، معتبراً أن العواصف تجعل الأحداث أكثر إثارة، ومؤكداً أنه لن يسمح للأمطار بإيقاف الاحتفالات بالذكرى الـ 250.
وفي سياق متصل، شهدت مدينة نيويورك استعراضاً لـ 43 سفينة شراعية حول تمثال الحرية وفي نهر هدسون، تلاه عرض جوي شاركت فيه قاذفة شبحية وفريق استعراض تابع للبحرية الأمريكية، إلى جانب آخر فرنسي.
يُذكر أن “يوم الاستقلال” يُحيي ذكرى اعتماد إعلان استقلال الولايات المتحدة في الرابع من تموز عام 1776، عندما أعلنت المستعمرات الأمريكية الثلاث عشرة آنذاك انفصالها واستقلالها عن بريطانيا العظمى.