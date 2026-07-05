الطقس يربك احتفالات يوم الاستقلال بمدن أمريكية عدة

واشنطن-سانا‏

تسببت الأحوال الجوية في تعطيل وإلغاء العديد من الفعاليات والأنشطة الخاصة ‌‏باحتفالات الذكرى الـ 250 لاستقلال الولايات المتحدة أمس السبت في مدن عدة على الساحل الشرقي، ‌‏بما في ذلك العاصمة واشنطن.‏

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن العواصف الجوية المفاجئة دفعت السلطات إلى إخلاء ‌‏ساحة “ناشونال مول” في واشنطن لقرابة ساعتين، كما أدت إلى إلغاء الاحتفالات بالكامل ‌‏في مدن هارتفورد بولاية كونيتيكت، وهاريسبرغ وويلكس بار بولاية بنسلفانيا، في حين ‌‏صدرت أوامر إخلاء مماثلة في فيلادلفيا، واضطر المتفرجون في بوسطن للاحتماء ‌‏مؤقتاً قبل استئناف الفعاليات لاحقاً.‏

وفي نيويورك وبيتسبرغ، اضطر المنظمون لتعديل مواعيد عروض الألعاب النارية ‌‏لتفادي تقلبات الطقس والموجة الحارة غير المسبوقة التي اجتاحت المنطقة، حيث ‌‏تجاوزت درجات الحرارة حاجز الـ 38 درجة مئوية مما دفع الحشود للاحتماء داخل ‌‏المتاحف ومحطات المترو والمباني الحكومية القريبة.‏

من جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصته الاجتماعية “تروث ‌‏سوشيال” تأجيل خطابه المقرّر لعدة ساعات بسبب الظروف الجوية، معتبراً أن العواصف ‌‏تجعل الأحداث أكثر إثارة، ومؤكداً أنه لن يسمح للأمطار بإيقاف الاحتفالات بالذكرى الـ ‌‏‌‏250.‏

وفي سياق متصل، شهدت مدينة نيويورك استعراضاً لـ 43 سفينة شراعية حول تمثال ‌‏الحرية وفي نهر هدسون، تلاه عرض جوي شاركت فيه قاذفة شبحية وفريق استعراض ‏تابع للبحرية الأمريكية، إلى جانب آخر فرنسي.‏

يُذكر أن “يوم الاستقلال” يُحيي ذكرى اعتماد إعلان استقلال الولايات المتحدة في الرابع ‌‏من تموز عام 1776، عندما أعلنت المستعمرات الأمريكية الثلاث عشرة آنذاك انفصالها ‌‏واستقلالها عن بريطانيا العظمى.‏