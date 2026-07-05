الكرملين: بوتين وترامب بحثا هاتفياً العلاقات الثنائية والملفات الدولية والإقليمية

موسكو-سانا‏

بحث الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين و‌‏الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي مساء أمس السبت آفاق العلاقات بين البلدين وسبل معالجة الأزمات الراهنة.‏

وذكر الكرملين في بيان أوردته وسائل اعلام روسية، أن المحادثة الهاتفية التي استمرت ‌‏أكثر من ساعة وجاءت بمبادرة من الجانب الأمريكي، أكد خلالها بوتين أن إقامة علاقات ‌‏متبادلة المنفعة بين موسكو وواشنطن تخدم مصالح الشعبين والمجتمع الدولي، كما لفت ‌‏إلى المساهمة التاريخية لروسيا في دعم استقلال الولايات المتحدة بعد أن هنأ ترامب بهذه ‏المناسبة.‏

كما تناول الرئيسان الحرب الروسية الأوكرانية وآفاق التسوية حيث قدم بوتين عرضاً ‌‏حول الوضع الميداني الحالي على خط التماس، معتبراً أن السيطرة على بلدة ‌‏‌‏”كونستانتينوفكا” تشكل خطوة مهمة في سياق العمليات العسكرية الجارية في دونباس، ‌‏ومشيراً إلى أن تقييمات كييف والاتحاد الأوروبي للوضع الميداني تنطلق من “تصورات ‌‏خاطئة”.‏

من جانبه، أكد ترامب استعداد بلاده للمساعدة في إنهاء الأعمال القتالية بأسرع وقت ‌‏ممكن والبحث عن حلول سلمية، مشدداً على أن إنهاء النزاع يمثل ضرورة لفتح المجال ‌‏أمام إمكانات التعاون الاقتصادي الواسع بين البلدين.‏

وفي الملف الإيراني، أعرب بوتين عن أمله في أن تسفر المفاوضات الجارية بين ‌‏واشنطن وطهران، استناداً إلى مذكرة التفاهم المشتركة، عن حلول طويلة الأجل ومقبولة ‌‏للطرفين، مؤكداً استعداد روسيا لتقديم مساعدة عملية لجهود خفض التصعيد.

بدوره، أعرب ترامب عن تقديره للموقف الروسي المتزن والمقترحات البناءة في هذا ‌‏الإطار، وفقاً لأوشاكوف.‏

وعلى صعيد التعاون الثنائي، أكد الجانبان أهمية استمرار الاتصالات في المجالات ‌‏السياسية والعسكرية والاقتصادية، وأشارا إلى نماذج التعاون المشترك كالرحلة المرتقبة ‌‏لطاقم فضاء روسي-أمريكي إلى محطة الفضاء الدولية من قاعدة “بايكونور”.‏

وفي ختام الاتصال، جدد الرئيس الروسي دعوته لنظيره الأمريكي لزيارة روسيا، واتفق ‌‏الجانبان على مواصلة قنوات الحوار والبقاء على اتصال مستمر خلال الفترة المقبلة.‏ ويأتي هذا الاتصال في ظل مرحلة تشهد فيها العلاقات الروسية‑الأمريكية محاولات ‌‏لإعادة بناء قنوات التواصل والتعاون بعد سنوات من التوتر الحاد الذي رافق ملفات دولية ‌‏معقدة، أبرزها العقوبات الاقتصادية المتبادلة، وتباينات الموقف من الحرب ‌‏الروسية‑الأوكرانية، والملف النووي الإيراني وغيرها من القضايا الدولية.