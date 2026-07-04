مصرع 20 شخصاً جراء غرق قارب في الكونغو الديمقراطية

photo 2026 07 04 23 19 13 مصرع 20 شخصاً جراء غرق قارب في الكونغو الديمقراطية

كينشاسا-سانا

لقي 20 شخصاً على الأقل مصرعهم، اليوم السبت، جراء غرق قارب خشبي كان يقل طلاباً عائدين من الامتحانات وسط الكونغو الديمقراطية.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن فرانسوا كابولا، المسؤول عن منطقة إيليبو في مقاطعة كاساي حيث وقع الحادث قوله: “إن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال 20 جثة وانقاذ 80 شخصاً”، في حين أشار شهود عيان إلى أن القارب الذي كان ينقل طلاباً عائدين من تقديم امتحاناتهم غرق أثناء دخوله ملتقى نهري سانكورو وكاساي.

وتُعدّ حوادث غرق القوارب شائعة في الكونغز، حيث يُعزى السبب في كثير من الأحيان إلى نقص البنى التحتية والسفر في وقت متأخر من الليل فضلًا عن اكتظاظ القوارب.

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