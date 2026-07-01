صادرات دفاعية وجوية تركية إلى 178 دولة خلال عام بقيمة تتجاوز 10 مليارات دولار

أنقرة-سانا

أظهرت بيانات الصادرات التركية أن تركيا صدّرت منتجات دفاعية وجوية إلى 178 دولة خلال عام بقيمة تجاوزت الـ 10 مليارات دولار.

وبحسب ما ذكرت وكالة “الأناضول” اليوم الأربعاء، فإن بيانات الصادرات التركية، سجلت مبيعات القطاع إلى الخارج زيادة كبيرة خلال العام الأخير، في ظل توسع التعاون الدفاعي مع الشركاء الدوليين.

وأظهرت البيانات أن “قيمة صادرات الصناعات الدفاعية والجوية خلال الفترة بين الـ1 من حزيران 2025 والـ31 من أيار 2026 بلغت نحو 10 مليارات و885 مليوناً و606 آلاف دولار، مقارنة بـ7 مليارات و399 مليوناً و103 آلاف دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق”.

ووفق البيانات “جاءت المراتب الثلاث الأولى في قائمة أكبر المستوردين من دول أعضاء في حلف “الناتو”، حيث بلغت قيمة صادرات الصناعات الدفاعية والجوية التركية إلى دول الحلف نحو 6 مليارات و235 مليوناً و676 ألف دولار، ما يمثل 57.28 % من إجمالي صادرات القطاع”.

يذكر أن تركيا عززت مكانتها في مجال الصناعات الدفاعية على الساحة الدولية، حيث باتت مركزاً عالمياً لتصدير الأنظمة الدفاعية.

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” مارك روته، أعلن الخميس الماضي، أن شركة أسيلسان للصناعات الإلكترونية العسكرية تقود ثورة في الصناعات الدفاعية التركية ستعود بالنفع على كل عضو في الحلف.

وتستضيف العاصمة التركية أنقرة أعمال القمة الـ36 لرؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي “الناتو” يومي الـ7 والـ8 من تموز الحالي، والتي من المتوقع أن تشهد مشاركة قادة دول الحلف، من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.