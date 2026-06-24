فرنسا تسجل حرارة قياسية تتجاوز مستويات 2003

باريس-سانا



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أن البلاد سجلت مستوى قياسياً جديداً لدرجات الحرارة خلال موجة الحر الحالية، متجاوزة الرقم القياسي المسجل عام 2003.

ونقلت فرانس برس عن الهيئة قولها اليوم الأربعاء: إن متوسط درجة الحرارة القصوى على مستوى البلاد بلغ 38.2 درجة مئوية، متخطياً الرقم السابق البالغ 37.7 درجة مئوية، والمسجل في الـ 5 من آب 2003.

وأضافت الهيئة: إن يوم أمس الثلاثاء يُعد الأكثر حرارة في فرنسا منذ بدء تسجيل البيانات عام 1947، في ظل موجة حر شديدة تضرب غرب أوروبا منذ نحو أسبوعين.

وبلغ مؤشر الحرارة الوطني الإجمالي 29.9 درجة مئوية، وفق بيانات الهيئة.

وفي سياق متصل، يواجه ما لا يقل عن 94 مليون شخص في أوروبا حرارة تتجاوز 35 درجة مئوية اليوم، معظمهم في فرنسا وإسبانيا.

ومن المتوقع أن تتجاوز الحرارة القصوى 30 درجة مئوية لأكثر من 350 مليون شخص في أوروبا، أي ما يقارب ثلثي السكان.