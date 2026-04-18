الرئيسان السيسي وعون يبحثان مستجدات الأوضاع في لبنان

القاهرة وبيروت-سانا

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، في اتصال هاتفي مع نظيره اللبناني جوزاف عون، مستجدات الأوضاع في لبنان بما فيها إعلان وقف إطلاق النار، والجهود المبذولة لبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها.

ونقل موقع رئاسة الجمهورية المصرية عن السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة قوله: إن مباحثات الرئيسين تناولت تطور المفاوضات المباشرة التي تجري برعاية أمريكية، والجهود التي يقوم بها لبنان لبسط سلطة مؤسساته الوطنية على كامل ربوعه، والنأي به عن التوترات والأزمات الإقليمية الراهنة.

وأدان الرئيس المصري أي اعتداء على أمن وسيادة لبنان، مثمناً المساعي الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار واستدامة وقف إطلاق النار.

بدوره، شدد الرئيس اللبناني على تمسك بلاده بالتوصل إلى تسوية سلمية عادلة ومستدامة تحافظ على سيادته وأمن شعبه ووحدة وسلامة أراضيه، منوهاً بموقف مصر الدائم في التضامن مع لبنان والوقوف إلى جانب شعبه.

ودخل إعلان وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ أول أمس الخميس لمدة عشرة أيام، وسط ترحيب عربي ودولي واسع.