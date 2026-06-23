إجلاء أكثر من 9 آلاف شخص جراء الأمطار الغزيرة جنوب غرب الصين

بكين-سانا

أجلت السلطات الصينية أكثر من 9100 شخص، جراء الأمطار الغزيرة التي ضربت عدة مناطق في مقاطعة قويتشو جنوب غرب البلاد.



وذكرت وكالة شينخوا أن سلطات مدينة دويون في ولاية تشياننان أمرت بتعليق الدراسة، بعد رفع مستوى الاستجابة الطارئة لمكافحة الفيضانات من المستوى الثالث إلى المستوى الثاني اليوم الثلاثاء.

وأكدت السلطات عدم تسجيل أي خسائر بشرية حتى الآن، رغم الأضرار التي خلفتها الأمطار في عدد من المناطق.

كما تسببت الأحوال الجوية السيئة بانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من ولاية تشياننان، ما دفع الجهات المعنية إلى حشد أكثر من ألف فني وعامل من فرق صيانة شبكة الكهرباء للعمل على إعادة الخدمة واستعادة الإمدادات للمناطق المتضررة.

ووفقاً لمرصد الأرصاد الجوية في مقاطعة قويتشو، فإن أكثر من 20 منطقة شهدت هطول أمطار غزيرة خلال الفترة الممتدة من صباح أمس الإثنين وحتى صباح اليوم، فيما تجاوزت كميات الأمطار المسجلة في أربع مناطق حاجز 200 مليمتر خلال 24 ساعة.

وكانت السلطات الصينية أجلت الخميس الماضي نحو 40 ألف شخص، جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها ‏ مقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين.