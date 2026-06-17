اليابان تتطلع إلى توسيع التعاون الدفاعي مع تركيا في مجال الطائرات المسيّرة

طوكيو-أنقرة-سانا

أعرب وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع تركيا في مجال الطائرات المسيّرة، في ظل التحديات والتهديدات الجيوسياسية المتزايدة على الساحة الدولية.

وقال كويزومي في تدوينة عبر منصة “إكس” عقب لقائه رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق غورغون الذي يزور اليابان: “إن الجانبين بحثا فرص التعاون في الصناعات الدفاعية، ولا سيما في مجال الطائرات المسيّرة التي حققت تركيا تقدماً ملحوظاً في تطويرها خلال السنوات الأخيرة”، حسب ما ذكرت وكالة الأناضول.

وأكد الوزير الياباني حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون الدفاعي مع تركيا، بينما شملت زيارة غورغون لقاءات مع مسؤولين عسكريين ودفاعيين يابانيين ومؤسسات متخصصة بتقنيات الدفاع والصناعات العسكرية.

ويأتي هذا التقارب في وقت تعمل فيه اليابان على تعزيز قدراتها الدفاعية استجابة للتحولات الأمنية المتسارعة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتسعى إلى توسيع شراكاتها مع دول تمتلك خبرات متنامية في الصناعات الدفاعية، ومن بينها تركيا التي برزت خلال السنوات الأخيرة كأحد أبرز منتجي ومصدري الطائرات المسيّرة في العالم.