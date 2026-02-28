مصرع 15 شخصاً على الأقل جراء تحطم طائرة عسكرية في بوليفيا

سوكريه-سانا

لقي 15 شخصاً مصرعهم على الأقل، وأصيب 28 آخرون، جراء تحطم طائرة عسكرية بمدينة لاباز في بوليفيا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن هيئة الملاحة الجوية والمطارات البوليفية قولها في بيان: إن “طائرة نقل عسكرية من طراز سي 130 تابعة لسلاح الجو البوليفي آتية من مدينة سانتا كروز، تعرضت لحادث في مطار إل ألتو الدولي”.

وبحسب المعلومات، فإن الطائرة انحرفت عن المدرج في المطار، وتحطمت في أحد الشوارع، ما أدى إلى تدمير العديد من السيارات، وإلحاق أضرار بشاحنات، إضافة إلى مصرع 15 شخصاً وإصابة 28 آخرين.

يذكر أن لاباز تقع على ارتفاع 3650 متراً، وتحيط بها قمم جبال الأنديز.

