مكتب التحقيقات الأمريكي: إحباط مخطط لمهاجمة فعالية ‏رياضية بالبيت الأبيض‎ ‎

واشنطن-سانا
أعلن مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف.بي.آي) أمس الثلاثاء، أنه أحبط هجوماً كان مخططاً أن يستهدف فعالية فنون قتاليةً مختلطةً تابعةً لمنظمة ألتيميت فايتينج تشامبيونشيب (يو.إف.سي)، أقيمت في حديقة البيت الأبيض مطلع الأسبوع، أنه تم اعتقال خمسة أشخاص.
ونقلت رويترز عن المكتب قوله في بيان: إن المؤامرة تضمنت استخدام طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات لضرب الجانب الشمالي من البيت الأبيض، بهدف توجيه الحاضرين نحو مخرج، حيث كان القناصة يخططون لإطلاق النار على الساسة وغيرهم أثناء فرارهم.
وتفيد الوثائق القضائية بأن الأشخاص الخمسة المتهمين يؤمنون بنظريات المؤامرة المناهضة للحكومة، وكان من بين دوافعهم الغضب من طريقة التعامل مع ملفات التحقيق المتعلقة بالمستثمر الراحل جيفري إبستين المدان في جرائم جنسية.
ووجهت تهمة التآمر لارتكاب جريمة قتل لما لا يقل عن ثلاثة من الخمسة الذين تم احتجازهم، وتشمل التهم الأخرى الموجهة إلى المجموعة، التآمر لارتكاب جريمة ضد الولايات المتحدة، وجرائم تتعلق بالأسلحة.
واكتشفت السلطات المؤامرة عندما اتصلت والدة أحد المشتبه بهم، ويدعى تايسن بروبر البالغ من العمر 19 عاماً، بالشرطة المحلية في ولاية أوهايو للإبلاغ عن أن ابنها اشترى عدة أسلحة، وكان يتواصل عبر الإنترنت مع أشخاص مثيرين للقلق، فيما جاء في إفادة خطية صادرة عن (إف.بي.آي) بأن بروبر اعترف لاحقاً لضباط مكتب التحقيقات بأنه كان على علم بهجوم منسق مخطط له على فعالية (يو.إف.سي).
وحضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الفعالية، التي أقيمت أمس الأول دون وقوع أي حوادث، إلى جانب العديد من كبار أعضاء الكونغرس الجمهوريين والمتبرعين ومسؤولي الإدارة، للاحتفال بمرور 250 عاماً على استقلال الولايات المتحدة.