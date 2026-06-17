مكتب التحقيقات الأمريكي: إحباط مخطط لمهاجمة فعالية ‏رياضية بالبيت الأبيض‎ ‎

واشنطن-سانا‏

أعلن مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف.بي.آي) أمس ‏الثلاثاء، أنه أحبط هجوماً كان مخططاً أن يستهدف فعالية فنون ‏قتاليةً مختلطةً تابعةً لمنظمة ألتيميت فايتينج تشامبيونشيب ‌‏(يو.إف.سي)، أقيمت في حديقة البيت الأبيض مطلع الأسبوع، ‏أنه تم اعتقال خمسة أشخاص‎.‎

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ونقلت رويترز عن المكتب قوله في بيان: إن المؤامرة تضمنت ‏استخدام طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات لضرب الجانب ‏الشمالي من البيت الأبيض، بهدف توجيه الحاضرين نحو مخرج، ‏حيث كان القناصة يخططون لإطلاق النار على الساسة وغيرهم ‏أثناء فرارهم‎.‎

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وتفيد الوثائق القضائية بأن الأشخاص الخمسة المتهمين يؤمنون ‏بنظريات المؤامرة المناهضة للحكومة، وكان من بين دوافعهم ‏الغضب من طريقة التعامل مع ملفات التحقيق المتعلقة بالمستثمر ‏الراحل جيفري إبستين المدان في جرائم جنسية‎.‎

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ووجهت تهمة التآمر لارتكاب جريمة قتل لما لا يقل عن ثلاثة ‏من الخمسة الذين تم احتجازهم، وتشمل التهم الأخرى الموجهة ‏إلى المجموعة، التآمر لارتكاب جريمة ضد الولايات المتحدة، ‏وجرائم تتعلق بالأسلحة‎.‎

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واكتشفت السلطات المؤامرة عندما اتصلت والدة أحد المشتبه ‏بهم، ويدعى تايسن بروبر البالغ من العمر 19 عاماً، بالشرطة ‏المحلية في ولاية أوهايو للإبلاغ عن أن ابنها اشترى عدة أسلحة، ‏وكان يتواصل عبر الإنترنت مع أشخاص مثيرين للقلق، فيما جاء ‏في إفادة خطية صادرة عن (إف.بي.آي) بأن بروبر اعترف ‏لاحقاً لضباط مكتب التحقيقات بأنه كان على علم بهجوم منسق ‏مخطط له على فعالية (يو.إف.سي)‌‎.‎

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وحضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الفعالية، التي أقيمت ‏أمس الأول دون وقوع أي حوادث، إلى جانب العديد من كبار أعضاء ‏الكونغرس الجمهوريين والمتبرعين ومسؤولي الإدارة، للاحتفال ‏بمرور 250 عاماً على استقلال الولايات المتحدة‎.‎