كوريا الجنوبية تدعو اليابان للتخلي عن ماضيها العسكري بهدف ‏تطوير العلاقات

سيئول-سانا‌‎ ‎

دعت كوريا الجنوبية، اليوم الأحد اليابان إلى التخلي عن ماضيها ‏العسكري ومواجهة التاريخ بصراحة، وذلك من أجل تطوير ‏العلاقات الثنائية بين البلدين.‏

وذكرت وكالة “يونهاب” أن وزارة الخارجية الكورية الجنوبية ‏نددت بالأفعال التي تتعارض مع روح العصر وتتجاهل التاريخ، في ‏إشارة إلى قيام مسؤولين يابانيين بزيارة إلى ضريح “ياسوكوني” ‏الذي ترى فيه سيئول رمزاً لماضي اليابان العسكري، وذلك في ‏الذكرى السنوية لاستسلام اليابان عام 1945 في الحرب العالمية ‏الثانية‎.‎

ورداً على تلك الزيارة استدعت وزارة الخارجية الكورية نائب ‏رئيس البعثة اليابانية لدى كوريا الجنوبية للتعبير عن أسفها إزاء ‏الزيارات المتكررة للضريح، كما استدعى المدير العام للسياسات ‏الدولية في وزارة الدفاع الكورية الجنوبية الملحق العسكري الياباني ‏في سيئول، إلى مقر الوزارة، وقدم له احتجاجاً شديد اللهجة على ‏زيارة وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي للضريح‎.‎

يذكر أن ضريح “ياسوكوني”،الذي يقع وسط العاصمة اليابانية ‏طوكيو يخلد القتلى اليابانيين خلال الحرب العالمية الثانية، ‏ومن بينهم وفق المعلومات المتداولة مدانون ‏بجرائم حرب من ‏الدرجة الأولى.‏