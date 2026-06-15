عون يرحب بالاتفاق الأمريكي الإيراني ويثمّن أن يتضمن لبنان

بيروت-سانا

رحب الرئيس اللبناني جوزاف عون بالاتفاق الأمريكي الإيراني، معتبراً أن ما تضمنه من تأكيد على وقف الأعمال العسكرية والتصعيد في المنطقة يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الاستقرار، ومشدداً على أهمية أن ينعكس هذا التوجه على لبنان أيضاً.

وقال عون، في بيان نشرته الرئاسة اللبنانية اليوم الإثنين عبر منصة «إكس»، : إنه يُثمن ما ورد في الاتفاق من تأكيد على خصوصية الوضع اللبناني والإقرار بأن أمن لبنان واستقراره يشكلان جزءاً أساسياً من أي جهد جاد يهدف إلى ترسيخ الاستقرار الإقليمي.

وأضاف أن هذا التوجه يكتسب أهمية خاصة في ضوء التضحيات والأعباء الكبيرة التي تحملها اللبنانيون خلال المرحلة الماضية، مُعرباً عن أمله في أن تسهم التفاهمات الجديدة في إنهاء دوامة العنف وفتح الباب أمام مرحلة من الأمن والاستقرار والتعافي وإعادة الإعمار.

وأكد عون أن اللبنانيين، ولاسيما سكان المناطق التي تعرضت للاعتداءات والدمار وخسرت أبناءها ومنازلها، يتطلعون إلى ترجمة هذه التفاهمات إلى إجراءات عملية تضمن وقفاً دائماً للتصعيد وتوفر الظروف الملائمة لاستعادة الحياة الطبيعية.

كما وجه الشكر إلى الدول والجهات التي أسهمت في التوصل إلى الاتفاق، وإلى كل من عمل على إدراج لبنان ضمن الجهود الرامية إلى وقف الأعمال العسكرية واحتواء التوترات في المنطقة، تقديراً لحجم المعاناة التي تكبدها اللبنانيون خلال الأشهر الماضية.

وأعرب الرئيس اللبناني عن أمله في أن يشكل الاتفاق بداية لمسار أوسع يعزز الاستقرار الإقليمي، ويحفظ سيادة الدول وحقوق شعوبها، ويُمكّن اللبنانيين من التركيز على إعادة بناء ما دمرته الحرب واستكمال مسيرة التعافي في ظل دولة آمنة ومستقرة.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أعلن أمس التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، مشيراً إلى أن الجانبين اتفقا على وقف فوري ودائم للعمليات على «جميع الجبهات»، وأن مراسم التوقيع الرسمية على الاتفاق ستقام يوم الجمعة المقبل في سويسرا.