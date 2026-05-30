تعليق مؤقت للرحلات في مطار ميونيخ بعد رصد طائرات مسيّرة

برلين-سانا

توقفت الرحلات الجوية، اليوم السبت، لمدة نحو ساعة في مطار ميونيخ في ألمانيا بعد الاشتباه برصد طائرات مسيّرة.

ونقلت “فرانس برس” عن متحدث باسم الشرطة وإدارة المطار قوله: إن طيّارين أبلغا عن حادث مريب، يتعلق بما بدا أنه طائرات مسيّرة بعيد الساعة التاسعة صباحاً بقليل.

وأضاف: “بالتنسيق مع هيئة مراقبة الحركة الجوية الألمانية، قرّرت السلطات الأمنية إغلاق المدارج”.

وأشار إلى أنه تم نشر مروحية تابعة للشرطة، فيما عملت فرق الأمن على توضيح ملابسات الوضع.

وأفاد متحدث باسم المطار بأن الرحلات استؤنفت عند الساعة 10,05 صباحاً، مؤكداً أن عملية بحث واسعة النطاق نفذتها فرق الطوارئ لم تكشف عن أيّ تهديد للسلامة العامة.

يشار إلى أن السلطات الألمانية أغلقت في تشرين الأول الماضي مطار مدينة ميونيخ ليلتين متتاليتين، بالتزامن مع توقف الحركة في عدة مطارات في الدنمارك والنرويج وبولندا بعد الإبلاغ عن رصد طائرات مسيّرة في المجال الجوي لتلك الدول.