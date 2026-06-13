تحقيقات أمريكية تطال OpenAI لمخاوف تتعلق بسلامة المستخدمين

واشنطن-سانا

فتحت ولايات أمريكية عدة تحقيقات رسمية بشأن شركة “OpenAI “، ووجّهت إليها طلبات للحصول على معلومات تتعلق ببيانات مستخدمي برنامج الذكاء الاصطناعي “ChatGPT”.

وذكرت “فرانس برس” أن ائتلافاً يضم عدداً من المدعين العامين في ولايات أمريكية عدة طلبوا من ” OpenAI” تقديم معلومات بشأن مجموعة واسعة من القضايا، بما فيها كيفية التعامل مع بيانات المستخدمين، ولا سيما الأطفال والمسنين.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفعت ولاية فلوريدا دعوى قضائية ضد ” OpenAI” ورئيسها التنفيذي سام ألتمان، متهمةً الشركة بتجاهل تحذيرات تتعلق بالسلامة وإطلاق روبوت الدردشة “ChatGPT” رغم علمها بأنه قد يسبب أضراراً للمستخدمين.

كما تواجه الشركة دعاوى قضائية من أفراد يؤكدون تعرضهم لأضرار مختلفة بسبب روبوت الدردشة، سواء من الأطفال أو البالغين، بما في ذلك اتهامات بأنه ساهم في حالات انتحار.

إلى ذلك اعتبر المتحدث باسم شركة “Open AI”، أن “ChatGPT” يقدّم اليوم تجربة أكثر حماية للقاصرين وللأشخاص الذين يمرون بظروف صعبة، مع ضمانات توجههم إلى موارد واقعية وجهات اتصال بشرية موثوقة.

ورفض المتحدث تقديم تفاصيل بشأن المعلومات التي طُلبت من الشركة أو الولايات المشاركة في التحقيق.

يذكر أن شركة “أوبن إيه آي” (‏OpenAI‏)، هي شركة أمريكية ‏رائدة في أبحاث وتطوير الذكاء الاصطناعي تأسست عام 2015، ‏وتشتهر الشركة عالمياً بتطوير نموذج المحادثة الشهير ‏ChatGPT، ‏وتقدر قيمتها السوقية بحوالي 852 مليار دولار.

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