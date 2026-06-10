العفو الدولية: إسرائيل تنفذ حملة “تطهير عرقي” في الضفة الغربية

لندن-سانا

أكدت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء، أنّ إسرائيل تنفذ حملة “تطهير عرقي” ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وذلك بهدف تسريع ضمّ الأراضي الفلسطينية.

ونقلت وكالة” فرانس برس” عن المنظمة قولها في تقرير حمل عنوان “محو كل ما هو فلسطيني: إن “السلطات الإسرائيلية تسرّع عملية الضمّ من خلال حملة تطهير عرقي تقودها الدولة وتستهدف التجمّعات البدوية والرعوية الفلسطينية” في الضفة الغربية التي، تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.

وركّز التقرير على أن التطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل في الضفة الغربية”، على التجمعات الريفية التي تتعرّض لعنف من المستوطنين وعمليات تهجير، زادت بشكل مضطرد منذ اندلاع الحرب في غزة في العام 2023.

مئات الفلسطينيين هجروا قسرياً بين عامي 2023 و 2025

وبحسب التقرير أظهرت أبحاث أجرتها منظمة العفو (أمنستي) ، أن 27 تجمّعاً يضمّ مئات الفلسطينيين، تعرّضت للتهجير القسري خلال الفترة بين عامي 2023 و2025، أو كانت مهدّدة بخطر التهجير في المنطقة المصنّفة (ج)، والتي تشكّل 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية، وتخضع للسيطرة الإسرائيلية بموجب اتفاقات أوسلو الموقعة في التسعينيات.

ويرى التقرير أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتانياهو، جعلت من الضمّ الرسمي لأراضي الضفة “هدفا سياسيا صريحا”، وقامت بتسريع وتيرة التوسّع الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي، وزادت دعمها المالي واللوجستي للمستوطنات، وأمدّت المستوطنين بالأسلحة… مهيئة عوامل التمكين لحملة وحشية تدعمها السلطات رسميا من عنف المستوطنين والتهجير القسري للفلسطينيين من هذه المنطقة .

وشددت العفو الدولية في تقريرها على أنّ حملة التطهير العرقي هذه تقودها السلطة الرسمية في إسرائيل وترعاها، وهي ليست مدفوعة من مستوطنين مارقين أو ما يسمّون وزراء متطرفين”.

التهجير القسري جريمة ضد الإنسانية

وأثار عنف المستوطنين ومواقف مسؤولين إسرائيليين، انتقادات دولية، حتى من دول غربية كانت مواقفها غالبا قريبة من مواقف إسرائيل، و اتخذ عدد من هذه الدول إجراءات وعقوبات على خلفية عنف المستوطنين، كان آخرها الثلاثاء إعلان فرنسا منع وزيرإسرائيلي من دخول أراضيها بسبب تورطه في العنف ضد الفلسطينيين.

وأشارت منظمة العفو الدولية إلى المسؤوليات القانونية المترتبة على إسرائيل بوصفها قوة احتلال في الضفة الغربية، وإلى انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني.

وبحسب التقرير، ترتكب إسرائيل من خلال حملة التطهير هذه “جريمة تهجير قسري وهي جريمة ضد الإنسانية”.

ومنحت حكومة نتانياهو الأخيرة منذ توليها السلطة في أواخر 2022، الضوء الأخضر لإنشاء 102 مستوطنة في الضفة، وباستثناء القدس الشرقية، يعيش أكثر من 500 ألف إسرائيلي في مستوطنات الضفة الغربية، إضافة إلى نحو ثلاثة ملايين فلسطيني.

ووفق منظمات حقوقية، فقد قام المستوطنون بارتكاب انتهاكات وأعمال عنف كثيرة في الضفة، بينها إضرام النار وأعمال تخريب وسرقة ممتلكات خاصة في التجمعات الفلسطينية، إضافة إلى اعتداءات جسدية بلغت حدّ القتل.

عنف المستوطنين تصاعد بشكل خطير منذ بدء العدوان على غزة

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، ازداد عنف المسنوطنين تدريجيا بعد بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 تشرين الأول 2023 ، ليصل إلى معدّل ست حوادث يوميا في الضفة الغربية عام 2026.

وفي أيار الماضي، ندّد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بمؤشرات على حدوث “تطهير عرقي” في غزة والضفة.