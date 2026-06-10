مقتل 12 أفغانياً جراء غارات شنها الطيران الباكستاني قرب الحدود بين البلدين

إسلام أباد-سانا



قتل 12 شخصاً غالبيتهم من الأطفال في أفغانستان، جراء غارات شنها الطيران الباكستاني قرب الحدود بين البلدين، اليوم الأربعاء.



ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدث باسم الحكومة الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، قوله في منشور على منصة إكس: “جدد الجيش الباكستاني، انتهاكه، ليلة أمس، المجال الجوي الأفغاني، وقصف منازل مدنية في ولايات كونار وخوست وباكتيكا، ما أدى إلى مقتل 10 أطفال وامرأة، إضافة إلى رجل مسن”.



من جهته قال مسؤول في ولاية خوست، طلب عدم الكشف عن هويته: “إن غارة جوية استهدفت منزلاً أسفرت عن مقتل تسعة أشخاص”، بينما أدى هجوم منفصل إلى مقتل ثلاثة أشخاص.



وتشهد الحدود الأفغانية الباكستانية اشتباكات متقطعة منذ السادس والعشرين من شباط الماضي، إثر توترات حدودية وعمليات قصف متبادلة بين الطرفين.



