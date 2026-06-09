ترامب: الاتفاق في الشرق الأوسط في مراحله النهائية

واشنطن-سانا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، أن جهود التوصل إلى اتفاق مع إيران باتت في “مراحلها النهائية”.

ونقلت وكالة فرانس برس عن ترامب قوله بعد حضوره مباراة في نهائي دوري كرة السلّة في نيويورك: “نحن في المراحل الأخيرة من التوصل لاتفاق سيكون جيداً جداً”، مشيراً إلى أن التوصل للاتفاق “سيستغرق يومين أو ثلاثة”.

وتأتي تصريحات ترامب غداة استجابة إيران وإسرائيل لدعوته لوقف إطلاق النار، بعد هجمات متبادلة شكلت أخطر تصعيد عسكري منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران حيز التنفيذ في الـ 8 من نيسان الماضي.

وتتواصل التحركات الدبلوماسية المكثفة لاحتواء التوتر وبلوغ اتفاق نهائي يوقف الحرب الأمريكية الإسرائيلية -الإيرانية التي اندلعت في الـ 28 من شباط الماضي، ويمنع انزلاق المنطقة إلى جولة جديدة من التصعيد.