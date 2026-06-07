الإمارات تدين استهداف دورية للجيش اللبناني وتؤكد دعمها لسيادة لبنان ووحدة أراضيه

أبو ظبي-سانا

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، بشدة الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف آلية تابعة للجيش اللبناني، وأسفر عن مقتل ضابطين وجندي، مؤكدةً التزامها الراسخ بدعم وحدة لبنان وسيادته.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” عن وزارة الخارجية قولها، في بيان: إنها تؤكد رفضها القاطع لأي اعتداءات تمس سيادة لبنان وأمنه واستقراره، أو تستهدف مؤسساته الشرعية.

وشددت الوزارة على تضامن دولة الإمارات الكامل مع الحكومة اللبنانية ودعمها في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها لبنان، مؤكدة التزامها الثابت بدعم وحدة البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها.

وقتل عدد من العسكريين اللبنانيين، بينهم ضابطان أمس السبت في غارة إسرائيلية، في ‏تطور ‏غير مسبوق منذ بدء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، لتتوسع رقعة ‏الاستهداف ‏بالتوازي مع مساعي الحكومة اللبنانية لوقف القصف واحتواء ‏التصعيد.‏