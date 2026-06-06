ترامب يؤكد تراجع مخزون إيران الصاروخي إلى 22% ويؤكد تدمير معظم مواقع الإطلاق

Untitled 11 ترامب يؤكد تراجع مخزون إيران الصاروخي إلى 22% ويؤكد تدمير معظم مواقع الإطلاق

واشنطن-سانا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن إيران ما زال لديها “21 إلى 22 في المئة” من صواريخها، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الحرب في الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة فرانس برس عن ترامب قوله في مقابلة مع قناة “إن بي سي” ‏أمس الجمعة: “لديهم بعض الصواريخ، ولديهم بعض المسيّرات، أعتقد أن نسبة الصواريخ المتبقية لديهم قد تتراوح بين 21 و22%، وهذا عدد كبير من الصواريخ، لكنه ليس بالمقدار الذي كان عليه عندما شننا هجومنا الأول”.

وأضاف: “لقد تم تدمير معظم مصانع الطائرات المسيّرة، وتم تدمير معظم مواقع الإطلاق، وتم تدمير معظم مواقع تصنيع الصواريخ”.

وكانت ترامب قال في مطلع أيار: إن طهران ما زال لديها “18 إلى 19%” من مخزونها الصاروخي.

وأعلنت إيران الجمعة أنها أطلقت “صواريخ تحذيرية” على سفينتين أمريكيتين في خليج عمان، عقب مناوشات وقعت في الخليج هذا الأسبوع، إلا أن واشنطن نفت ذلك.

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