حراك دبلوماسي جديد بين موسكو وكييف… وبوتين يرى في مقترحات ترامب أساساً لاتفاق سلام

عواصم-سانا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس أن مقترحات السلام التي طرحها نظيره الأمريكي دونالد ترامب يمكن أن تشكل أساساً صالحاً للتوصل إلى اتفاق ينهي النزاع في أوكرانيا، معرباً عن اعتقاده بأن ترامب يسعى “بصدق” لإيجاد تسوية للأزمة.



ونقلت وكالة رويترز عن بوتين قوله في تصريحات للصحفيين: إنه لا يستبعد توقيع اتفاقية سلام مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في حال التوصل إلى تفاهمات مشتركة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن ترامب لا يزال بحاجة إلى إقناع كييف بقبول تلك المقترحات.



من جهته، وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رسالة مفتوحة إلى نظيره الروسي، اقترح فيها عقد اجتماع ثنائي مباشر بينهما، مبدياً استعداد بلاده للالتزام بـ “وقف إطلاق نار شامل” طوال فترة المفاوضات.



ونقلت رويترز عن زيلينسكي قوله في الرسالة: “تقترح أوكرانيا إنهاء هذه الحرب عبر حوار مباشر بيننا وبينكم.. أنا أقترح عقد اجتماع”، مضيفاً: إن الجانب الأوكراني مستعد لوقف إطلاق النار كبادرة حسن نية، إلى جانب طرحه مقترحاً لتبادل شامل لجميع أسرى الحرب لدى الجانبين، معتبراً أن هذه الخطوة تشكّل “مقدمة جيدة لإنهاء الحرب”.



من جانبه، رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذه التطورات، واصفاً احتمال عقد لقاء مباشر بين زيلينسكي وبوتين بالأمر “الرائع”.



وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض: “يسعدني أنهما ربما يتحدثان عن عقد لقاء، وأعتقد أن للولايات المتحدة دوراً كبيراً في الوصول إلى هذه النقطة”، مجدداً تأكيده على أهمية المحادثات المباشرة لإنهاء الصراع المستمر منذ عام 2022.



وتعد الرسالة الأوكرانية المفتوحة من المبادرات القليلة التي يتوّجه فيها زيلينسكي مباشرة إلى بوتين منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.