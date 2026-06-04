الصحة الفلسطينية تحذّر من شحّ الأدوية وانهيار الخدمات: حياة آلاف ‏المرضى في خطر

القدس المحتلة-سانا‏

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من تسارع تفاقم أزمة نقص الأدوية ‌‏والمخزون الدوائي والمخبري والمستلزمات الطبية في الأراضي الفلسطينية ‌‏المحتلة، موضحة أنّ أكثر من ثلث الأصناف الدوائية الموجودة في قائمة ‌‏الأدوية الأساسية بات رصيدها صفراً.‏

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن الوزارة قولها في بيان صحفي ‌‏اليوم الخميس: “إنّ حياة أكثر من 4 آلاف مريض سرطان وآلاف مرضى ‌‏غسيل الكلى مهددة بسبب نقص الأدوية”. ‏

ودعت المجتمع الدولي، والمؤسسات الأممية والإنسانية، للتدخل العاجل ‌‏للضغط على إسرائيل من أجل الإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية ‌‏المحتجزة، وتقديم الدعم اللازم للقطاع الصحي الفلسطيني، تجنباً لانهيار ‌‏الخدمات الصحية الأساسية، وما يرافقها من تداعيات إنسانية خطيرة على ‌‏حياة آلاف المرضى، وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة والسرطان والفشل ‌‏الكلوي والحالات الحرجة. ‏

كما دعت الوزارة إلى إلزام إسرائيل بالقيام بمسؤولياتها في ضوء القانون ‌‏الدولي وما يفرضه من التزامات وواجبات على قوة الاحتلال تجاه الشعب ‌‏الواقع تحت الاحتلال.‏

نقص في أدوية السرطان

وتشير الوزارة إلى أن احتجاز الاحتلال لعائدات الضرائب الفلسطينية (أموال ‌‏المقاصة) بشكل كامل منذ 15 شهراً، والتي تشكل حوالي 68% من إيرادات ‌‏وزارة المالية، جعل السلطات الفلسطينية عاجزة عن سداد مستحقات ‏شركات ‏الأدوية، ما تسبب في تباطؤ أو توقف توريد الأدوية، ونقص حاد ‏في أدوية ‏الأمراض المزمنة، السرطان، والعناية المكثفة.‏

وبلغ عدد الأصناف الدوائية من قائمة الأدوية الأساسية التي وصل رصيدها ‌‏إلى الصفر نحو 180 صنفاً، من أصل 520 صنفاً أساسياً توفره وزارة ‌‏الصحة، أما فيما يخص أدوية الأورام، فقد وصل عدد الأصناف التي سجلت ‌‏رصيداً صفرياً 50 صنفاً من أصل 97 صنفاً توفرها الوزارة.‏

نقص في فلاتر غسيل الكلى والخيوط الجراحية

وشهدت المستودعات المركزية نقصاً حاداً في فلاتر غسيل الكلى، والتي تُعد ‌‏عنصراً أساسياً لا يمكن الاستغناء عنه في جلسات الغسيل، وكذلك الخيوط ‌‏الجراحية، وخاصة الأنواع الدقيقة المستخدمة في العمليات الحساسة، مثل ‌‏جراحات القلب والجراحات التخصصية، ما انعكس على جاهزية غرف ‌‏العمليات، إضافة إلى نقص في مواد القسطرة القلبية، بما يشمل القسطرات ‌‏والدعامات، الأمر الذي أدى إلى تأجيل بعض الإجراءات التدخلية.‏

العمليات الجراحية المؤجلة:‏

وبحسب بيانات الوزارة، فقد تم إجراء نحو 65 ألف عملية جراحية كبرى ‌‏وصغرى في المستشفيات الحكومية خلال عام 2025، فيما بلغ عدد العمليات ‌‏الجراحية المنفذة منذ بداية عام 2026 وحتى الأول من الشهر الجاري نحو ‌‏‌‏19.5 ألف عملية جراحية.‏

وفي المقابل، ارتفع عدد العمليات لتي أُجلت أو لم يتم اجراؤها بسبب نقص ‌‏المستهلكات والإضراب إلى أكثر من 11 ألف عملية نتيجة النقص المتزايد ‌‏في المستلزمات الطبية والخيوط الجراحية والمواد اللازمة للعمليات، إضافة ‌‏إلى تداعيات الأزمة المالية الخانقة التي ألقت بظلالها على أداء المؤسسات ‌‏الصحية.‏

إضافة إلى أن عشرات آلاف المرضى المزمنين والمراجعين حرموا من تلقي ‌‏خدمات الرعاية الصحية الأولية والعيادات التخصصية في المستشفيات ‌‏الحكومية.‏

الأوضاع الصحية الكارثية في قطاع غزة

أشارت الوزارة إلى أن الأزمة الحالية تتزامن مع استمرار الكارثة الصحية ‌‏والإنسانية في قطاع غزة، حيث تواجه المرافق الصحية هناك نقصاً حاداً في ‌‏الأدوية والمستهلكات الطبية والوقود والمستلزمات المنقذة للحياة، في ظل ‌‏التدمير الواسع الذي طال المستشفيات والمراكز الصحية، في العدوان ‌‏الإسرائيلي على القطاع.‏

وأكدت الوزارة أن الاحتياجات الصحية في قطاع غزة تتزايد بشكل غير ‌‏مسبوق، في وقت تعاني فيه المنظومة الصحية من نقص حاد في الإمكانيات ‌‏والموارد، الأمر الذي يضاعف حجم المسؤولية الملقاة على عاتق المؤسسات ‌‏الصحية الفلسطينية ويستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لضمان تدفق الإمدادات ‌‏الطبية والإنسانية بشكل مستدام ودون عوائق.‏

نداء عاجل للمانحين:‏

ودعت وزارة الصحة المانحين إلى توفير الأدوية المنقذة للحياة، والتي تقدر ‌‏قيمتها بخمسين مليون دولار بشكل عاجل بما يكفي لمدة عام، إضافة إلى ‌‏الأدوية ذات الأهمية البالغة بمبلغ 50 مليون دولار أخرى، إضافة إلى باقي ‌‏الأدوية والمستهلاكات اللازمة، من أجل استمرار العمل في تقديم الخدمات ‌‏الطبية والصحية للمواطنين.‏