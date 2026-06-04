الصحة الفلسطينية تحذّر من شحّ الأدوية وانهيار الخدمات: حياة آلاف ‏المرضى في خطر

القدس المحتلة-سانا
حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من تسارع تفاقم أزمة نقص الأدوية والمخزون الدوائي والمخبري والمستلزمات الطبية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، موضحة أنّ أكثر من ثلث الأصناف الدوائية الموجودة في قائمة الأدوية الأساسية بات رصيدها صفراً.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن الوزارة قولها في بيان صحفي اليوم الخميس: “إنّ حياة أكثر من 4 آلاف مريض سرطان وآلاف مرضى غسيل الكلى مهددة بسبب نقص الأدوية”.
ودعت المجتمع الدولي، والمؤسسات الأممية والإنسانية، للتدخل العاجل للضغط على إسرائيل من أجل الإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة، وتقديم الدعم اللازم للقطاع الصحي الفلسطيني، تجنباً لانهيار الخدمات الصحية الأساسية، وما يرافقها من تداعيات إنسانية خطيرة على حياة آلاف المرضى، وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة والسرطان والفشل الكلوي والحالات الحرجة.
كما دعت الوزارة إلى إلزام إسرائيل بالقيام بمسؤولياتها في ضوء القانون الدولي وما يفرضه من التزامات وواجبات على قوة الاحتلال تجاه الشعب الواقع تحت الاحتلال.
نقص في أدوية السرطان
وتشير الوزارة إلى أن احتجاز الاحتلال لعائدات الضرائب الفلسطينية (أموال المقاصة) بشكل كامل منذ 15 شهراً، والتي تشكل حوالي 68% من إيرادات وزارة المالية، جعل السلطات الفلسطينية عاجزة عن سداد مستحقات شركات الأدوية، ما تسبب في تباطؤ أو توقف توريد الأدوية، ونقص حاد في أدوية الأمراض المزمنة، السرطان، والعناية المكثفة.
وبلغ عدد الأصناف الدوائية من قائمة الأدوية الأساسية التي وصل رصيدها إلى الصفر نحو 180 صنفاً، من أصل 520 صنفاً أساسياً توفره وزارة الصحة، أما فيما يخص أدوية الأورام، فقد وصل عدد الأصناف التي سجلت رصيداً صفرياً 50 صنفاً من أصل 97 صنفاً توفرها الوزارة.
نقص في فلاتر غسيل الكلى والخيوط الجراحية
وشهدت المستودعات المركزية نقصاً حاداً في فلاتر غسيل الكلى، والتي تُعد عنصراً أساسياً لا يمكن الاستغناء عنه في جلسات الغسيل، وكذلك الخيوط الجراحية، وخاصة الأنواع الدقيقة المستخدمة في العمليات الحساسة، مثل جراحات القلب والجراحات التخصصية، ما انعكس على جاهزية غرف العمليات، إضافة إلى نقص في مواد القسطرة القلبية، بما يشمل القسطرات والدعامات، الأمر الذي أدى إلى تأجيل بعض الإجراءات التدخلية.
العمليات الجراحية المؤجلة:
وبحسب بيانات الوزارة، فقد تم إجراء نحو 65 ألف عملية جراحية كبرى وصغرى في المستشفيات الحكومية خلال عام 2025، فيما بلغ عدد العمليات الجراحية المنفذة منذ بداية عام 2026 وحتى الأول من الشهر الجاري نحو 19.5 ألف عملية جراحية.
وفي المقابل، ارتفع عدد العمليات لتي أُجلت أو لم يتم اجراؤها بسبب نقص المستهلكات والإضراب إلى أكثر من 11 ألف عملية نتيجة النقص المتزايد في المستلزمات الطبية والخيوط الجراحية والمواد اللازمة للعمليات، إضافة إلى تداعيات الأزمة المالية الخانقة التي ألقت بظلالها على أداء المؤسسات الصحية.
إضافة إلى أن عشرات آلاف المرضى المزمنين والمراجعين حرموا من تلقي خدمات الرعاية الصحية الأولية والعيادات التخصصية في المستشفيات الحكومية.
الأوضاع الصحية الكارثية في قطاع غزة
أشارت الوزارة إلى أن الأزمة الحالية تتزامن مع استمرار الكارثة الصحية والإنسانية في قطاع غزة، حيث تواجه المرافق الصحية هناك نقصاً حاداً في الأدوية والمستهلكات الطبية والوقود والمستلزمات المنقذة للحياة، في ظل التدمير الواسع الذي طال المستشفيات والمراكز الصحية، في العدوان الإسرائيلي على القطاع.
وأكدت الوزارة أن الاحتياجات الصحية في قطاع غزة تتزايد بشكل غير مسبوق، في وقت تعاني فيه المنظومة الصحية من نقص حاد في الإمكانيات والموارد، الأمر الذي يضاعف حجم المسؤولية الملقاة على عاتق المؤسسات الصحية الفلسطينية ويستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لضمان تدفق الإمدادات الطبية والإنسانية بشكل مستدام ودون عوائق.
نداء عاجل للمانحين:
ودعت وزارة الصحة المانحين إلى توفير الأدوية المنقذة للحياة، والتي تقدر قيمتها بخمسين مليون دولار بشكل عاجل بما يكفي لمدة عام، إضافة إلى الأدوية ذات الأهمية البالغة بمبلغ 50 مليون دولار أخرى، إضافة إلى باقي الأدوية والمستهلاكات اللازمة، من أجل استمرار العمل في تقديم الخدمات الطبية والصحية للمواطنين.