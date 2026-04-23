ترامب: نسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز

واشنطن-سانا

أعلن الرئيس الأمريكي ‌دونالد ترامب اليوم الخميس، أن الولايات ⁠المتحدة تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز.

وأوضح ترامب في منشور على منصة “تروث سوشيال”، أن الولايات المتحدة تمتلك “سيطرة كاملة” على مضيق هرمز، وأنه لا يمكن لأي سفينة الدخول أو الخروج دون موافقة واشنطن، مضيفاً: إن “الممر المائي سيظل مغلقاً بإحكام ⁠حتى تتوصل إيران إلى ⁠اتفاق”.

وكان ترامب أصدر في وقت سابق اليوم أوامر لقواته البحرية بإطلاق النار على أي قارب يزرع ألغاماً في مضيق هرمز، محذراً من أن قواته ستدمر أي سفن عائدة لإيران تسعى لكسر الحصار الذي أعلنت واشنطن أنها ستفرضه على موانئها.