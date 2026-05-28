إيطاليا تدعو إلى خفض التصعيد في لبنان وتحذر من استهداف المناطق المدنية

نيقوسيا-سانا
دعا وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الخميس، إلى خفض التصعيد في لبنان، عقب غارات شنها الاحتلال الإسرائيلي.
ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية عن تاياني قوله عقب اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في ليماسول القبرصية: “إن قضية لبنان بالغة الأهمية، ينبغي الحد من الهجمات التي تشنها إسرائيل، فقد وقع هجوم اليوم على بيروت، وكذلك هجمات من جانب حزب الله”.
وأكد ضرورة العمل للتوصل إلى اتفاق، ودعم استقرار الدولة اللبنانية، مشدداً على ضرورة نزع سلاح ميليشيا حزب الله، وبناء دولة لبنانية خالية من الإملاءات الأصولية، وأنه “يجب على إسرائيل أن تفهم أنها لا تستطيع قصف المناطق التي يوجد فيها سكان مدنيون”.
كما أعرب تاياني عن قلقه البالغ بشأن القرى في الجنوب اللبناني، معلناً عن دعم المجتمعات هناك بأموال وكالة التعاون الإنمائي التابعة للوزارة، قائلاً: “هؤلاء السكان يعانون من حرب لا يتحملون مسؤوليتها”.
وتستضيف الرئاسة القبرصية لمجلس الاتحاد الأوروبي الاجتماع المعروف بـ”جيمنيك” يومي السابع والعشرين والثامن والعشرين من أيار الجاري، بهدف توفير منصة نقاش مفتوح بين وزراء خارجية دول الاتحاد، لصياغة ملامح الاستراتيجية الأمنية الأوروبية الجديدة في مواجهة التحديات الراهنة.
ويتعرض لبنان منذ الثاني من آذار الفائت لاعتداءات متواصلة من إسرائيل، أسفرت حتى أمس عن مقتل 3269 شخصاً، بحسب إحصائية وزارة الصحة اللبنانية.