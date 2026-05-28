إيطاليا تدعو إلى خفض التصعيد في لبنان وتحذر من استهداف المناطق المدنية

نيقوسيا-سانا‏

دعا وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الخميس، إلى خفض التصعيد في لبنان، عقب غارات شنها الاحتلال ‏الإسرائيلي‎.‎

ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية عن تاياني قوله عقب اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في ليماسول ‏القبرصية: “إن قضية لبنان بالغة الأهمية، ينبغي الحد من الهجمات التي تشنها إسرائيل، فقد وقع هجوم اليوم على بيروت،‏ وكذلك هجمات من جانب حزب الله”.‎

وأكد ضرورة العمل للتوصل إلى اتفاق، ودعم استقرار الدولة اللبنانية، مشدداً على ضرورة نزع سلاح ميليشيا حزب الله، وبناء ‏دولة لبنانية خالية من الإملاءات الأصولية، وأنه “يجب على إسرائيل أن تفهم أنها لا تستطيع قصف المناطق التي يوجد فيها ‏سكان مدنيون”.‎

كما أعرب تاياني عن قلقه البالغ بشأن القرى في الجنوب اللبناني، معلناً عن دعم المجتمعات هناك بأموال وكالة التعاون ‏الإنمائي التابعة للوزارة، قائلاً: “هؤلاء السكان يعانون من حرب لا يتحملون مسؤوليتها”.‎

وتستضيف الرئاسة القبرصية لمجلس الاتحاد الأوروبي الاجتماع المعروف بـ”جيمنيك” يومي السابع والعشرين و‏الثامن ‏والعشرين من أيار الجاري، بهدف توفير منصة نقاش مفتوح بين وزراء خارجية دول الاتحاد، لصياغة ملامح ‏الاستراتيجية ‏الأمنية الأوروبية الجديدة في مواجهة التحديات الراهنة‎.‎

ويتعرض لبنان منذ الثاني من آذار الفائت لاعتداءات متواصلة من إسرائيل، أسفرت حتى أمس عن مقتل 3269 شخصاً، ‏بحسب إحصائية وزارة الصحة اللبنانية.