موجة تنديد في الأمم المتحدة عقب تحذيرات روسية من تصعيد عسكري ضد أوكرانيا

نيويورك-سانا

أثارت التحذيرات الصادرة عن روسيا بشأن تصعيد عسكري محتمل ضد أوكرانيا ودعوتها الدبلوماسيين الأجانب إلى مغادرة كييف، موجة رفض وقلق دولية واسعة، مع تنديد 50 دولة في الأمم المتحدة بالتهديدات الروسية الجديدة.



وأوضح ممثل أوكرانيا أندريه ميلنيك عقب اجتماع في الأمم المتحدة، وفقاً لما نقلته “فرانس برس” أن الدول المشاركة في الاجتماع رفضت أي تهديد يمكن أن يطال البعثات الدبلوماسية، مؤكداً أهمية احترام القواعد الدولية التي تكفل حماية المقرات والموظفين الدبلوماسيين.



وفي نيويورك، أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مجلس الأمن الدولي بأنه يتابع بقلق بالغ إعلان موسكو نيتها استهداف منشآت دفاعية ومراكز صنع القرار في كييف، مشيراً إلى ضرورة تجنّب أي خطوات قد تؤدي إلى مزيد من التوتر.



كما أعربت ألمانيا عن قلقها الشديد إزاء التطورات، معتبرة أن التحذيرات الروسية قد تسهم في زيادة التوترات الإقليمية.



وأكدت وزارة الخارجية الألمانية أن استهداف البعثات الدبلوماسية يشكل مخالفة واضحة للقانون الدولي، كما أعلنت برلين أنها استدعت السفير الروسي لبحث هذه المسألة.



وكانت وزارة الخارجية الروسية دعت في وقت سابق الرعايا الأجانب المقيمين في كييف، بمن فيهم الدبلوماسيون إلى مغادرة المدينة تحسباً لاحتمال تصعيد عسكري، ما أثار ردود فعل منددة.



وفي هذا السياق، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، أبلغ نظيره الأمريكي ماركو روبيو، بضرورة إخلاء السفارة الأمريكية في كييف.



ودعا ريابكوف الإدارة الأمريكية إلى الاعتراف بمسؤولياتها، مشدداً على استعداد موسكو للقيام بدورها، وتنفيذ إطار عمل “انكوراج”، وهو الإطار التفاوضي الذي تبلور خلال القمة التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في آب عام 2025 بمدينة أنكوراج في ولاية ألاسكا، لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.



وكانت القوات الروسية شنت أمس الأول هجوماً واسعاً على كييف ومحيطها، في واحدة من أعنف الضربات منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من أربع سنوات، حيث أطلقت نحو 90 صاروخاً و600 طائرة مسيّرة في هجوم متزامن، من بينها صاروخ “أوريشنيك” الباليستي فرط الصوتي القادر على حمل رؤوس نووية، في ثالث استخدام معروف له منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في شباط 2022.