قائد قوات الناتو: لا تأثير لسحب قوات أمريكية من أوروبا على دفاعات الحلف

أليكسوس غرينكويتش قائد قوات الناتو: لا تأثير لسحب قوات أمريكية من أوروبا على دفاعات الحلف
القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" أليكسوس غرينكويتش

بروكسل-سانا

قلل القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي “الناتو” أليكسوس غرينكويتش، اليوم الثلاثاء، من تأثير قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب قوات أمريكية من ألمانيا، مؤكداً أنه لا يضر بدفاعات الحلف.

ونقلت وكالة فرانس برس عن غرينكويتش قوله للصحفيين: أود التأكيد أن هذا القرار لا يؤثر في تنفيذ “خطط الحلف” الإقليمية.

وأضاف: في وقت يعزز الأعضاء في حلف الناتو قدراتهم، تستطيع الولايات المتحدة سحب بعض قدراتها واستخدامها في أولويات أخرى على مستوى العالم، لذا أنا مطمئن جداً الى وضعنا الراهن.

وأعلنت واشنطن في الأول من أيار الجاري أنها أمرت بسحب نحو خمسة آلاف جندي من ألمانيا خلال عام، أي حوالي 15 بالمئة من القوات الأمريكية المتمركزة في أوروبا، كما ألغت يوم الجمعة الماضي قراراً بإرسال قوة تضم أكثر من 4000 جندي إلى بولندا.

الكويت تدين المخطط الإسرائيلي الجديد لتوسيع الاستيطان في الضفة
انطلاق مؤتمر “أمناء الأقصى” الدولي الثالث في مدينة إسطنبول بتركيا
زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب ولاية تبسة الجزائرية
نادي الأسير الفلسطيني: أكثر من 100 حالة اعتقال بالضفة الغربية منذ بداية رمضان
مجلس الأمن الدولي يحذر من تصاعد تهديد “داعش” ويدعو إلى دعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك