قائد قوات الناتو: لا تأثير لسحب قوات أمريكية من أوروبا على دفاعات الحلف

بروكسل-سانا

قلل القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي “الناتو” أليكسوس غرينكويتش، اليوم الثلاثاء، من تأثير قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب قوات أمريكية من ألمانيا، مؤكداً أنه لا يضر بدفاعات الحلف.

ونقلت وكالة فرانس برس عن غرينكويتش قوله للصحفيين: أود التأكيد أن هذا القرار لا يؤثر في تنفيذ “خطط الحلف” الإقليمية.

وأضاف: في وقت يعزز الأعضاء في حلف الناتو قدراتهم، تستطيع الولايات المتحدة سحب بعض قدراتها واستخدامها في أولويات أخرى على مستوى العالم، لذا أنا مطمئن جداً الى وضعنا الراهن.

وأعلنت واشنطن في الأول من أيار الجاري أنها أمرت بسحب نحو خمسة آلاف جندي من ألمانيا خلال عام، أي حوالي 15 بالمئة من القوات الأمريكية المتمركزة في أوروبا، كما ألغت يوم الجمعة الماضي قراراً بإرسال قوة تضم أكثر من 4000 جندي إلى بولندا.