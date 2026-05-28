غارات أمريكية جديدة على مواقع جنوب إيران‎ ‎

واشنطن-سانا‏

شن الجيش الأمريكي غارات جديدة استهدفت موقعاً عسكرياً في بندر عباس جنوبي إيران، بعد أن خلص مسؤولون إلى أنه ‌‏شكّل تهديداً مباشراً للقوات الأمريكية والسفن التجارية العابرة لمضيق هرمز‎.‎

ونقلت وكالة رويترز اليوم الخميس عن مسؤول أمريكي رفض ذكر اسمه قوله: إن الجيش الأمريكي اعترض وأسقط أربع ‌‏طائرات مسيّرة إيرانية أمس الأربعاء، مشيراً إلى أن الموقع المستهدف كان محطة تحكم أرضية كانت على وشك إطلاق ‏طائرة مسيّرة ‏خامسة‎. ‎

وأكد المسؤول أن “هذه الإجراءات مدروسة ولأغراض دفاعية بحتة، وتهدف إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار‎”.‎

وكان الجيش الأمريكي أعلن الإثنين الماضي، أنه نفّذ ضربات مماثلة في جنوب إيران، وصفها بأنها تحرك دفاعي‎.‎