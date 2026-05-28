غارات أمريكية جديدة على مواقع جنوب إيران‎ ‎

واشنطن-سانا
شن الجيش الأمريكي غارات جديدة استهدفت موقعاً عسكرياً في بندر عباس جنوبي إيران، بعد أن خلص مسؤولون إلى أنه شكّل تهديداً مباشراً للقوات الأمريكية والسفن التجارية العابرة لمضيق هرمز.
ونقلت وكالة رويترز اليوم الخميس عن مسؤول أمريكي رفض ذكر اسمه قوله: إن الجيش الأمريكي اعترض وأسقط أربع طائرات مسيّرة إيرانية أمس الأربعاء، مشيراً إلى أن الموقع المستهدف كان محطة تحكم أرضية كانت على وشك إطلاق طائرة مسيّرة خامسة.
وأكد المسؤول أن “هذه الإجراءات مدروسة ولأغراض دفاعية بحتة، وتهدف إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار”.
وكان الجيش الأمريكي أعلن الإثنين الماضي، أنه نفّذ ضربات مماثلة في جنوب إيران، وصفها بأنها تحرك دفاعي.