البحرين تستدعي القائم بالأعمال العراقي بعد هجمات بطائرات مسيّرة

المنامة-سانا

استدعت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الإثنين، القائم بالأعمال في السفارة العراقية أحمد إسماعيل الكروي بعد هجمات بطائرات مسيّرة أُطلقت من العراق باتجاه المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن الوزارة قولها: إنها “أبلغت القائم بالأعمال إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين، إزاء استمرار الاعتداءات بالطائرات المسيرة الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة، وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي”.

وشددت الوزارة على أهمية التعامل “مع تلك التهديدات والاعتداءات بشكل عاجل ومسؤول”.

وتتعرض عدد من دول الخليج لاعتداءات بطائرات مسيرة قادمة من العراق منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في شباط الماضي، حيث استدعت السعودية أمس الأحد، السفيرة العراقية في الرياض لأسباب مماثلة.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك