سويسرا: توفير بيئة موثوقة لتسهيل محادثات بين الولايات المتحدة وإيران

بيرن-سانا

أكدت وزارة الخارجية السويسرية أن بيرن تواصل توفير “بيئة سرية وموثوقة” في بورجنشتوك لتيسير المناقشات المتعلقة بتنفيذ مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.

ونقلت وكالة رويترز عن الوزارة قولها في بيان اليوم السبت: إن الدبلوماسيين من مختلف الدول الموجودين حالياً يواصلون جهودهم لإقامة الحوار بين الجانبين، مشيرةً إلى أنه لن يتم الكشف عن أي تفاصيل إضافية بشأن المشاركين أو مضمون المحادثات، التزاماً بمبدأ السرية.

وأضافت الخارجية السويسرية: إن هذا المسار يهدف إلى دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الحوار بين الأطراف المعنية.

وكانت الحكومة السويسرية أعلنت أمس الجمعة إرجاء المفاوضات التي كان من المقرر عقدها في جنيف بين ‏إيران والولايات المتحدة، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي بين الجانبين، وذلك إلى أجل ‏غير مسمى، وذلك قبل أن يعلن مسؤول أمريكي في وقت سابق من اليوم السبت،‏ توجّه المبعوث الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ستيف ‏ويتكوف، إلى سويسرا للمشاركة في ‏المفاوضات مع إيران.