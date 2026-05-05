النفط يتراجع مع مرور أول سفينة عبر مضيق هرمز

نيويورك-سانا

تراجعت أسعار النفط ثلاثة بالمئة، اليوم الثلاثاء، مع مرور سفينة واحدة على الأقل عبر مضيق هرمز، بعدما أعلنت الولايات المتحدة أن وقف إطلاق النار مع إيران لا يزال سارياً.

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت انخفضت 3.43 دولارات أو 3.0 بالمئة إلى 111.01 دولاراً للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.55 دولارات أو 4.3 بالمئة إلى 101.87 دولار، وفي وقت سابق من الجلسة نزل خام برنت أربعة دولارات، في حين هبط الخام الأمريكي ستة دولارات.

وقلص الخامان خسائرهما في وقت سابق اليوم بعد أن أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اليوم أن دفاعاتها الجوية تتعامل مع صواريخ وطائرات مسيرة قادمة من إيران.

وكان الجيش الأمريكي أعلن فرض حصار على مضيق هرمز في نيسان الماضي، وذلك عقب فشل مفاوضات الجولة الأولى بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان.