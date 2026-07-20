‏القوات المسلحة الأردنية تعلن اعتراض وإسقاط 3 صواريخ قادمة من إيران

عمان-سانا

أعلنت القوات المسلحة الأردنية اليوم الإثنين أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها اعترضت وأسقطت ثلاثة صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية بعد دخولها المجال الجوي الأردني، مؤكدة أن الصواريخ كانت تستهدف أراضي المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قوله في بيان: إن “عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، فيما باشرت فرق سلاح الهندسة الملكي مهامها في مواقع سقوط الشظايا، وتتعامل معها وتؤمّن المناطق وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها”.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة تواصل مراقبة أجواء المملكة والمحافظة على جاهزيتها العملياتية، مشدداً على أنها لن تتهاون في التعامل مع أي تهديد يمس أمن المملكة وسيادتها وسلامة مواطنيها، وفق قواعد الاشتباك المعمول بها.

ودعا المصدر الأردنيين إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وعدم تداول الشائعات والأخبار غير الموثوقة.

وتتعرض دول الخليج العربي والأردن لاعتداءات إيرانية متكررة، على خلفية استئناف الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران.