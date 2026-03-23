34 قتيلاً ومئات الجرحى جراء 18595 اعتداء نفذه الاحتلال في الضفة منذ مطلع العام

القدس المحتلة-سانا

كشف مركز معلومات فلسطين (معطى) أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه نفذوا منذ مطلع العام الجاري 18595 اعتداءً في الضفة الغربية، في تصعيد غير مسبوق.

وأفاد المركز في تقرير نقلته وسائل إعلام فلسطينية بأن هذه الاعتداءات أسفرت عن مقتل 34 فلسطينياً وإصابة 616، بينهم أطفال، مشيراً إلى أنها توزعت لتشمل كل جوانب حياة الفلسطينيين في القدس وباقي مناطق الضفة.

وأوضح أن قوات الاحتلال نفذت 3384 عملية اقتحام، استهدفت مدناً وقرى في الضفة، تخللها اعتقال 1115 فلسطينياً، إلى جانب تسجيل 449 حالة استيلاء مباشر على منازل وممتلكات فلسطينية، في سياق محاولات فرض السيطرة الميدانية.

وأشار إلى أنه في موازاة ذلك نفذ المستوطنون 1112 اعتداءً، تركزت في هجمات منظمة على القرى والمزارع، وشملت إتلاف ممتلكات المواطنين، واقتلاع أشجار الزيتون، وخاصة في محافظات نابلس، ورام الله، والخليل، مبيناً أن هذه الاعتداءات تتم بحماية عسكرية مباشرة من قوات الاحتلال.

ولفت المركز إلى أنه وثّق آلاف الحالات من عرقلة الحركة عبر الحواجز العسكرية الثابتة والمفاجئة، وإغلاق مداخل البلدات بالبوابات الحديدية والسواتر الترابية.

وأكد تصاعد عمليات هدم المنشآت والمنازل في القدس ومناطق متفرقة بالضفة، مشيراً إلى أن محافظات جنين، ونابلس، وطولكرم تصدرت قائمة المناطق التي تعرضت لأعنف الاقتحامات، بينما سجلت منطقة الأغوار والقدس أعلى معدلات في مصادرة الأراضي وهدم المنشآت.

وتلقى هذه الاعتداءات إدانات عربية ودولية واسعة ودعوات للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته ووقفها.