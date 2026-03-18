الرئيس التركي وسلطان عمان يبحثان التطورات الأمنية في المنطقة

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء خلال اتصال هاتفي مع سلطان عُمان هيثم بن طارق، التطورات في المنطقة إضافة إلى علاقات البلدين الثنائية.

وقالت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية: إن أردوغان أكد خلال الاتصال أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وما أعقبها من رد طهران بقصف عدة دول، وضعت المنطقة أمام أزمة أمنية غير مسبوقة.

وأعرب الرئيس التركي عن رفض بلاده للاعتداءات التي استهدفت سلطنة عُمان ووصفها بغير المقبولة، موضحاً أن تركيا حتى في ظل الظروف الراهنة، لم تتخلَّ عن المبادرات الدبلوماسية، بما في ذلك الوساطة، مبيناً أن هذه الجهود ستستمر.

وفيما يتعلق بالشأن الفلسطيني، جدد أردوغان موقف بلاده الرافض لممارسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي وإغلاق المسجد الأقصى، مشدداً على أن هذا الأمر لا يمكن قبوله على الإطلاق.

كما أكد أن قطاع غزة لا يزال بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وأن أعمال “مجلس السلام” يجب أن تستمر بهدف تحقيق حل الدولتين.

وتتعرض كل من الكويت والسعودية والبحرين وقطر والإمارات وسلطنة عُمان والأردن لاعتداءات الإيرانية بالصواريخ في أعقاب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك على إيران.