تعليق مؤقت للرحلات بمطار دبي الدولي كإجراء احترازي

أبوظبي-سانا

أعلنت هيئة دبي للطيران المدني، اليوم الإثنين، عن تعليق مؤقت للرحلات في مطار دبي الدولي بالإمارات العربية المتحدة كإجراء احترازي؛ وذلك لضمان سلامة جميع المسافرين والموظفين.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية” وام”، أن الهيئة نصحت المسافرين بالتواصل مع شركات الطيران الخاصة بهم للاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة برحلاتهم، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن أي تحديثات إضافية فور توفرها.

وكان المكتب الإعلامي لحكومة دبي أعلن، في وقت سابق اليوم، عن حادث استهداف بطائرة مسيرة في محيط مطار دبي الدولي؛ ما أسفر عن تضرر أحد خزانات الوقود، لافتاً إلى أن “فرق الدفاع المدني عملت على السيطرة على الحريق، ولم يتم تسجيل أي إصابات.

وتشهد المنطقة منذ الثامن والعشرين من شباط الماضي تصعيداً عسكرياً، مع استمرار الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والاعتداءات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة، التي طالت منشآت حيوية في عدة دول عربية وإقليمية.