مقتل ثلاثة أشخاص في غارة أمريكية استهدفت زورقاً شرق المحيط الهادئ

أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية ومنطقة البحر الكاريبي “ساوثكوم” مقتل ثلاثة أشخاص، إثر غارة نفذها الجيش الأمريكي على زورق في شرق المحيط الهادئ، وقالت: إنه كان يُستخدم في عمليات تهريب المخدرات.



ونقلت وكالة فرانس برس، اليوم السبت، عن “ساوثكوم” قولها، في منشور عبر منصة “x”: إن الزورق المستهدف كان متورطاً في أنشطة مرتبطة بتهريب المخدرات، دون أن تقدم مزيداً من التفاصيل بشأن هوية القتلى أو ملابسات العملية.



وتأتي هذه الغارة ضمن سلسلة عمليات تنفذها الولايات المتحدة منذ أشهر في منطقتي المحيط الهادئ والبحر الكاريبي، مستهدفةً قوارب ومراكب يُشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات.



وفي المقابل، أثارت هذه العمليات انتقادات من خبراء ومسؤولين في الأمم المتحدة، الذين اعتبروا أن بعض الضربات الأمريكية قد تندرج ضمن عمليات قتل خارج نطاق القانون، مشيرين إلى عدم تقديم أدلة علنية كافية تثبت تورط المستهدفين في أنشطة إجرامية.



وبحسب إحصاءات أوردتها وكالة فرانس برس، بلغ عدد الأشخاص الذين قُتلوا في مثل هذه الضربات ما لا يقل عن 198 شخصاً حتى الآن.