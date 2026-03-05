السعودية تدين بشدة اعتداءات إيران على تركيا وأذربيجان

الرياض-سانا

أعربت الخارجية السعودية، اليوم الخميس، عن استنكار المملكة وإدانتها بأشدّ العبارات اعتداءات إيران على تركيا وأذربيجان.

وشدّدت، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، على أنّ هذه المحاولات الجبانة ضدّ البلدين، وتكرار إيران لسلوكها السافر تجاه دول المنطقة، يكشف عن نهج عدائي لا يمكن تبريره تحت أيّ ظرف، ويتعارض صراحةً مع القوانين والأعراف الدولية ومبادئ حسن الجوار، ويدفع المنطقة نحو مزيد من التصعيد.

وعبّرت المملكة عن تضامنها الكامل مع تركيا وأذربيجان، وأكدت حقّ البلدين في حماية أمنهما ومجالهما الجوي وسلامة أراضيهما ومواطنيهما، مُثمنةً ما تقومان به من جهود لتجنّب التصعيد والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

وتعرّض مطار نخجوان الدولي ومناطق عدّة في أذربيجان، اليوم الخميس، لهجوم إيراني بطائرات مسيّرة أسفر عن إصابات وأضرار مادية.

كما أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس الأربعاء، أن منظومة الدفاع الجوي التابعة لحلف شمال الأطلسي “الناتو” المتمركزة في شرق البحر المتوسط أسقطت صاروخاً أطلقته إيران باتجاه الأجواء التركية.