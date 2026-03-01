حريق في قاعدة بحرية في أبو ظبي جراء الاعتداءات الإيرانية

أبو ظبي-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اليوم الأحد، اندلاع حريق في أحد مستودعات قاعدة السلام البحرية في أبو ظبي جراء اعتداء إيراني بطائرتين مسيرتين.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن الوزارة قولها: إن الحريق اندلع في حاويتي مواد عامة مخزنة من دون وقوع خسائر بشرية.

وأدانت الوزارة بأشد العبارات هذا الاعتداء الذي يشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية والقانون الدولي، مؤكدة احتفاظها بحق الرد على هذا التصعيد واستعدادها الكامل للتعامل مع كل التهديدات.

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت في وقت سابق اليوم الأحد، مقتل 3 أشخاص من جنسيات أجنبية مختلفة، وإصابة 58 آخرين جراء الاعتداءات الإيرانية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

