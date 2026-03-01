الرئيس الأمريكي يبحث مع أمير قطر التطورات المتسارعة في المنطقة

qan donald trump official portrait 02112026jpg الرئيس الأمريكي يبحث مع أمير قطر التطورات المتسارعة في المنطقة

الدوحة-سانا

بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، آخر المستجدات الأمنية في المنطقة وتداعياتها على السلم والاستقرار الإقليمي والدولي.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا”، أن الرئيس الأمريكي أعرب خلال الاتصال عن تضامن بلاده مع دولة قطر إثر العدوان الإيراني عليها وعدد من دول المنطقة.

بدوره أعرب أمير قطر عن تقديره للرئيس الأمريكي على تضامن الولايات المتحدة الأمريكية، مشدداً على ضرورة احتواء هذا التصعيد الخطير عبر الحلول الدبلوماسية والوسائل السلمية؛ بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها.

وشنت إيران صباح أمس السبت، اعتداءات بصواريخ باليستية، وطائرات مسيرة على كل من قطر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين والأردن، ما أثار موجة واسعة من الإدانات، وجاءت هذه الاعتداءات عقب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك على الأراضي الإيرانية.

مفوض حقوق الإنسان: الوفيات الناجمة عن التجويع في غزة جريمة حرب
الولايات المتحدة تشتري أسطولها الخاص من طائرات بوينغ لاستخدامها في ترحيل المهاجرين
الأمم المتحدة: يجب وضع حدّ “للكابوس” في غزة
مصرع 7 وفقدان العشرات في غرق مركب مهاجرين قبالة غامبيا
مفاوضات أمريكية إيرانية مرتقبة في تركيا… وترامب يهدّد طهران بعواقب الفشل
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك