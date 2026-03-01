الرئيس الأمريكي يبحث مع أمير قطر التطورات المتسارعة في المنطقة

الدوحة-سانا

بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، آخر المستجدات الأمنية في المنطقة وتداعياتها على السلم والاستقرار الإقليمي والدولي.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا”، أن الرئيس الأمريكي أعرب خلال الاتصال عن تضامن بلاده مع دولة قطر إثر العدوان الإيراني عليها وعدد من دول المنطقة.

بدوره أعرب أمير قطر عن تقديره للرئيس الأمريكي على تضامن الولايات المتحدة الأمريكية، مشدداً على ضرورة احتواء هذا التصعيد الخطير عبر الحلول الدبلوماسية والوسائل السلمية؛ بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها.

وشنت إيران صباح أمس السبت، اعتداءات بصواريخ باليستية، وطائرات مسيرة على كل من قطر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين والأردن، ما أثار موجة واسعة من الإدانات، وجاءت هذه الاعتداءات عقب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك على الأراضي الإيرانية.