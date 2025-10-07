اعتقال 17 فلسطينياً خلال اقتحام قوات الاحتلال مناطق بالضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 17 فلسطينياً خلال اقتحامها مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة البيرة، ومخيم الجلزون في رام الله، ومدينة قلقيلية، وبلدة زعترة في بيت لحم، وقرية أم الخير بمسافر يطا وبيت أمر في الخليل، وبلدتي الزاوية وقراوة بني حسان في سلفيت، وخربة سمرا بالأغوار الشمالية، ومخيم قلنديا في القدس المحتلة، وقرية البلقاء في أريحا، وداهمت منازل الفلسطينيين وعبثت بمحتوياتها، واعتدت عليهم واعتقلت 17 فلسطينياً.

وفي سياق متصل، اقتحم عشرات المستوطنين باحات الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

وبلغ عدد حالات الاعتقال في الضفة منذ بدء حرب الإبادة نحو 20 ألف حالة اعتقال، من بينهم نحو 1600 طفل، ونحو 595 من النساء، ورافق عمليات الاعتقال جرائم وانتهاكات غير مسبوقة، شملت عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرّح، إلى جانب عمليات التّخريب والتّدمير الواسعة في منازل المواطنين وممتلكاتهم.