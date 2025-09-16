إسبانيا تلغي صفقة أسلحة مع إسرائيل رداً على عدوانها على غزة

مدريد-سانا

ألغت الحكومة الإسبانية صفقة أسلحة ضخمة مع إسرائيل بقيمة 700 مليون يورو، رداً على حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة.

وذكر موقع يورو نيوز الأوروبي أن السلطات الإسبانية، ألغت عقداً ضخماً لشراء أنظمة مدفعية من إنتاج شركة “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية، لتصبح هذه ثاني صفقة أسلحة تُلغى من قبل مدريد خلال الشهر الحالي على خلفية الحرب في غزة، وتصل القيمة الإجمالية للعقود الملغاة إلى نحو مليار

يورو.

وألغت الحكومة الاسبانية في التاسع من الشهر الحالي، عقداً آخر يشمل شراء 168 قاذفة صواريخ مضادة للمدرعات، كان من المقرر تصنيعها في إسبانيا بموجب ترخيص من شركة إسرائيلية، وبلغت قيمة العقد 287.5 مليون يورو.

يذكر أن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أعلن مؤخراً عن مجموعة إجراءاتٍ اتّخذتها بلاده، من بينها حظر دائم على شراء وبيع الأسلحة إلى إسرائيل، وذلك رداً على حرب “الإبادة الجماعية” التي تنفذها في غزة .