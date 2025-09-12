السعودية تدين تهديدات نتنياهو ضد قطر وتدعو لتحرك دولي

الرياض-سانا

أعربت المملكة العربية السعودية، اليوم، عن إدانتها الشديدة للتصريحات العدوانية التي أطلقها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضد دولة قطر، مؤكدة تضامنها الكامل مع الدوحة وداعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لوقف السياسات الإسرائيلية التصعيدية في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان نشرته عبر منصتها الرسمية على “إكس”، إن “هذه التصريحات والممارسات العدوانية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، بما فيها الانتهاكات الجسيمة والخطيرة للقوانين والأعراف الدولية، تفرض على المجتمع الدولي مسؤولية التحرك الفعلي لردع السياسات التخريبية التي تقوّض أمن واستقرار المنطقة”.

وجددت المملكة “تضامنها مع دولة قطر الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها”، مشددة على رفضها التام لأي تهديدات تمس أمن الدول الخليجية أو العربية.

وكان نتنياهو قد هدد، في تصريحات جديدة، باستهداف دولة قطر، مطالباً بطرد قادة حركة “حماس” من أراضيها.