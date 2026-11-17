بسعر 43.500 ليرة سورية للطن.. تبدأ مؤسسة الأعلاف استلام محصول الذرة الصفراء لموسم 2026 تاريخ النشر: 2026/11/17 10:10 صباحًا اخر تحديث: 2026/11/17 10:10 صباحًا بسعر 43.500 ليرة سورية للطن الواحد.. تبدأ المؤسسة العامة للأعلاف استلام محصول الذرة الصفراء للموسم الزراعي 2026 في مراكز التجفيف المعتمدة اعتباراً من 16 تشرين الثاني 2026. مشروع “الوفاء 2” يوسّع نطاق إعادة تأهيل الشبكة الكهربائية في أحياء حلب المتضررة 100 عملية قثطرة قلبية ضمن أهداف حملة “نبض أمل” بمرحلتها السابعة في درعا وزارة الزراعة السورية تناقش تنفيذ مشروع القرض الحسن لدعم محصول القمح وزير الزراعة يبحث مع منظمة كريستيان إيد تعزيز التعاون لدعم الأسر الريفية والتمكين الاقتصادي تأهيل واستكمال بناء 1000 منزل في سهل الغاب إلى جانب تأهيل المدارس وشبكات المياه والصرف الصحي صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:مؤسسة الأعلافمحصول الذرة الصفراءمراكز تجفيف الذرةوزارة الزراعة السورية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة الصحة تمنح خريجي التمريض المستنكفين مهلة إضافية لاستكمال تعيينهم حتى نهاية العام الكويت وعُمان تؤكدان مواصلة التنسيق لخفض التصعيد في المنطقة الشرطة الفرنسية تحظر الاحتجاجات قرب 15 مؤسسة تعليمية في باريس مشاركون في “كوب 31” يحذرون من مخاطر الذكاء الاصطناعي على الطاقة والنقل بريطانيا وإيطاليا وأستراليا وكندا تدعو إلى إدخال المساعدات إلى غزة دون عوائق الطوارئ تبحث مع مفوضية اللاجئين تفعيل رؤية “سوريا من دون مخيمات” آخر الأخبار فيديو أهالي قرية الجبين بريف حماة يطالبون بإيصال الكهرباء لتأمين احتياجات السكان ومياه الشرب ثقافة وفنون المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الثلاثاء الـ 17 من تشرين الثاني 2026 دولي مقتل امرأة فلسطينية وإصابة 10 آخرين برصاص مستوطنين في الضفة الغربية