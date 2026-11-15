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Reading: مع إقبال فصل الشتاء تزداد الإصابة بمرض ذات الرئة ماذا تعرف عنه وما هي وسائل الوقاية؟
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مع إقبال فصل الشتاء تزداد الإصابة بمرض ذات الرئة ماذا تعرف عنه وما هي وسائل الوقاية؟

شريحة 1 Removed 4 مع إقبال فصل الشتاء تزداد الإصابة بمرض ذات الرئة ماذا تعرف عنه وما هي وسائل الوقاية؟
شريحة 2 Removed 4 مع إقبال فصل الشتاء تزداد الإصابة بمرض ذات الرئة ماذا تعرف عنه وما هي وسائل الوقاية؟
شريحة 3 Removed 4 مع إقبال فصل الشتاء تزداد الإصابة بمرض ذات الرئة ماذا تعرف عنه وما هي وسائل الوقاية؟
شريحة 4 Removed 3 مع إقبال فصل الشتاء تزداد الإصابة بمرض ذات الرئة ماذا تعرف عنه وما هي وسائل الوقاية؟
شريحة 5 Removed 2 مع إقبال فصل الشتاء تزداد الإصابة بمرض ذات الرئة ماذا تعرف عنه وما هي وسائل الوقاية؟
شريحة 6 Removed 1 مع إقبال فصل الشتاء تزداد الإصابة بمرض ذات الرئة ماذا تعرف عنه وما هي وسائل الوقاية؟

مع إقبال فصل الشتاء، تزداد احتمالية الإصابة بمرض ذات الرئة، ماذا تعرف عنه وما هي وسائل الوقاية؟

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