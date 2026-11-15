مع إقبال فصل الشتاء تزداد الإصابة بمرض ذات الرئة ماذا تعرف عنه وما هي وسائل الوقاية؟ تاريخ النشر: 2026/11/15 12:46 صباحًا اخر تحديث: 2026/11/15 12:46 صباحًا مع إقبال فصل الشتاء، تزداد احتمالية الإصابة بمرض ذات الرئة، ماذا تعرف عنه وما هي وسائل الوقاية؟ 11وثيقة تعاون بين سوريا والأردن خلال أعمال الدورة الـ3 لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني إجراءات جديدة لضبط النفقات الحكومية.. ماذا تشمل؟ المناطق الحرة في سوريا تدخل مرحلة جديدة تنفيذ الوصلة الأخيرة من خط الغاز العربي الممتد بين الأردن وتركيا مروراً بسوريا مركز خدمة المواطن العقاري بدمشق ينجز أكثر من 274 ألف معاملة خلال عام 2026 صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:مرض ذات الرئة مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة ضحايا ومصابون جراء انفجار عبوة ناسفة في جرمانا بريف دمشق أهالي المعتقلين بسجون الاحتلال ينظمون وقفة احتجاجية أمام مقر”الأندوف” بريف القنيطرة الرئاسة التركية: قمة “كوب 31” تعزز الحضور الدبلوماسي للبلاد دولياً الشيباني يتسلّم أوراق اعتماد سفيرة بلجيكا لدى دمشق وفاة 4 أشخاص وإصابة آخرين جراء حوادث سير في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية مجلس مدينة الرقة يبدأ تأهيل طريق الكراجات آخر الأخبار ثقافة وفنون مانويل جيجي في رحاب المعهد العالي.. تكريم يستحضر ذاكرة المسرح السوري سوريا والعالم احتراق 30 خيمة وإصابة شخص بحريق في مخيم للنازحين السوريين شرق لبنان اقتصاد سوريادمشق اختتام معرض سوريا الدولي للنسيج في مدينة المعارض بدمشق