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قطاع البصريات في سوريا.. تحديات في تنظيم المهنة ونقص في الكوادر وجودة المنتجات

01 27 قطاع البصريات في سوريا.. تحديات في تنظيم المهنة ونقص في الكوادر وجودة المنتجات
02 18 قطاع البصريات في سوريا.. تحديات في تنظيم المهنة ونقص في الكوادر وجودة المنتجات
03 10 قطاع البصريات في سوريا.. تحديات في تنظيم المهنة ونقص في الكوادر وجودة المنتجات
04 10 قطاع البصريات في سوريا.. تحديات في تنظيم المهنة ونقص في الكوادر وجودة المنتجات
05 7 قطاع البصريات في سوريا.. تحديات في تنظيم المهنة ونقص في الكوادر وجودة المنتجات
06 4 قطاع البصريات في سوريا.. تحديات في تنظيم المهنة ونقص في الكوادر وجودة المنتجات
07 5 قطاع البصريات في سوريا.. تحديات في تنظيم المهنة ونقص في الكوادر وجودة المنتجات

قطاع البصريات في سوريا.. تحديات في تنظيم المهنة ونقص في الكوادر وجودة المنتجات، ما هي الجهود المبذولة والحلول المطروحة لتطويره؟

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