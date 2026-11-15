قطاع البصريات في سوريا.. تحديات في تنظيم المهنة ونقص في الكوادر وجودة المنتجات تاريخ النشر: 2026/11/15 7:02 مساءً اخر تحديث: 2026/11/15 7:02 مساءً قطاع البصريات في سوريا.. تحديات في تنظيم المهنة ونقص في الكوادر وجودة المنتجات، ما هي الجهود المبذولة والحلول المطروحة لتطويره؟ تل السمهانة في ريف اللاذقية مستوطنة صغيرة ارتبطت بمملكة أوغاريت الشركة السورية للبترول تعيد تشغيل بئري غاز من أصل خمس في حقل كونيكو شرق دير الزور تركيب أجهزة إنارة موفرة للطاقة وصيانة نقاط ضوئية في دمشق زيادة ساعات الدوام الرسمي.. تفاصيل تتعلق بالجهات المشمولة وتنظيم العمل العلاقات السورية السعودية.. من التقارب السياسي إلى الشراكة الاقتصادية صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:قطاع البصريات في سوريا مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة الشيباني يتسلّم نسخة عن أوراق اعتماد سفير إسبانيا لدى دمشق الشيباني يتسلّم أوراق اعتماد سفيرة بلجيكا لدى دمشق ضحايا ومصابون جراء انفجار عبوة ناسفة في جرمانا بريف دمشق وزير الداخلية يبحث مع نظيره اللبناني سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني مذكرة تفاهم سورية إماراتية لتعزيز التعاون في مجال شؤون المرأة الرئاسة التركية: قمة “كوب 31” تعزز الحضور الدبلوماسي للبلاد دولياً آخر الأخبار اقتصاد سوريااقتصاد الاستزراع السمكي في سوريا.. إمكانيات واعدة لتعزيز الإنتاج والاستثمار ودعم الأمن الغذائي الرقةالمحافظاتخدماتمحليات أهالي الزيدي يطالبون بتأهيل الطريق وإنهاء معاناتهم مع العزلة الشتوية دولي مواقف عربية متضامنة مع البحرين في مواجهة الاعتداءات الإيرانية