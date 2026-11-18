21 مشروعاً ريادياً ناشئاً في دمشق، يستهدفها مشروع “أسس سوريّة” تاريخ النشر: 2026/11/18 3:44 مساءً اخر تحديث: 2026/11/18 3:44 مساءً 21 مشروعاً ريادياً ناشئاً في دمشق، يستهدفها مشروع “أسس سوريّة” عبر برنامج مرافقة يمتد 12 أسبوعاً، لمساعدتها على الانتقال من مرحلة تطوير المنتج الأولي إلى الوصول للسوق والجاهزية للاستثمار. بدأت سوريا تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع رقمنة السجلات العقارية فما أهداف وتحديات المشروع؟ رحلة صناعة صابون الغار الحلبي الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الخميس الـ 18 من أيلول 2025 قداس في الكاتدرائية المريمية للروم الأرثوذكس بدمشق بمناسبة عيد الميلاد وزارة الصحة تبحث مع الشركاء المحليين والدوليين أولويات القطاع الصحي وتأمين احتياجاته صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:دمشقمشاريع سورية ناشئةمشروع أسس سورية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة دمشق.. وزير الخارجية والمفوضة الأوروبية يفتتحان منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا الشيباني: منتدى SPCF مظلة جامعة ونافذة موحدة لكلّ شركاء سوريا الطيران المدني يمنح «يورو وينغز» موافقات لتسيير رحلات إلى أربع مدن ألمانية الصالح يؤكد من بروكسل أهمية تعزيز التعاون السوري الأوكراني في مجال إزالة الألغام قوات الاحتلال تستهدف بالمدفعية أطراف كويا وعابدين بريف درعا.. ونزوح بعض الأهالي المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط: استقرار سوريا مهم لأمن المنطقة واستقرارها آخر الأخبار ثقافة وفنون اليوم الدولي للفن الإسلامي.. من المخطوطات إلى العمارة إرث فني عابر للقرون والثقافات أمنحمصمحليات إدارة مكافحة المخدرات تفكِّك شبكة ترويج في حمص فيديو تأخّر تنفيذ جسر القساطل على أوتوستراد اللاذقية – حلب يزيد المعاناة اليومية للمواطنين