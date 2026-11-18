21 مشروعاً ريادياً ناشئاً في دمشق، يستهدفها مشروع “أسس سوريّة” عبر برنامج مرافقة يمتد 12 أسبوعاً، لمساعدتها على الانتقال من مرحلة تطوير المنتج الأولي إلى الوصول للسوق والجاهزية للاستثمار.