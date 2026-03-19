وزراء خارجية مجموعة من الدول العربية والإسلامية يدينون بشدة الهجمات الإيرانية

الرياض-سانا

أدان وزراء خارجية مجموعة من الدول العربية والإسلامية خلال الاجتماع التشاوري الذي دعت إليه المملكة العربية السعودية بشدة، الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة على دول المنطقة، إضافة إلى الأردن وتركيا وأذربيجان، والتي تُعد انتهاكاً للسيادة والقانون الدولي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن البيان الختامي للاجتماع التشاوري اليوم الخميس لوزراء خارجية كل من السعودية، وسوريا والبحرين، وقطر والإمارات والكويت ومصر والأردن، ولبنان، وباكستان، وتركيا، وأذربيجان، إدانتهم واستنكارهم للاعتداءات الإيرانية المتعمدة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، والتي استهدفت مناطق سكنية، وبنى تحتية مدنية بما في ذلك المنشآت النفطية، ومحطات تحلية المياه، والمطارات، والمنشآت السكنية، والمقار الدبلوماسية، مؤكدين أن هذه الاعتداءات لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة وبأي شكل من الأشكال.

وطالب الوزراء إيران بالوقف الفوري لاعتداءاتها، واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ حسن الجوار، كخطوة أولى نحو إنهاء التصعيد، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتفعيل الدبلوماسية سبيلاً لحل الأزمات، مؤكدين حقهم في الدفاع عن أنفسهم.

ولفتوا في بيانهم إلى أن مستقبل العلاقات مع إيران يعتمد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم الاعتداء على سيادتها وأراضيها بأي شكل من الأشكال، وعدم استخدام إمكاناتها العسكرية وتطويرها لتهديد دول المنطقة.

وشدد الوزراء على ضرورة التزام إيران بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، ووقف جميع الهجمات فوراً، والامتناع عن أي أعمال استفزازية أو تهديدات موجهة إلى الدول المجاورة، والتوقف عن دعم وتمويل وتسليح المليشيات التابعة لها في الدول العربية، الذي تقوم به إيران خدمة لغاياتها وضد مصالح هذه الدول، والامتناع عن أي إجراءات أو تهديدات تهدف إلى إغلاق أو عرقلة الملاحة الدولية في مضيق هرمز أو تهديد الأمن البحري في باب المندب.

وأعاد الوزراء التأكيد في بيانهم على دعم أمن واستقرار ووحدة الأراضي اللبنانية، وتفعيل سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، ودعم قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الدولة، مدينين في الوقت نفسه عدوان إسرائيل على لبنان، وسياستها التوسعية في المنطقة.

وجددوا العزم على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف بهذا الخصوص، لمتابعة التطورات وتقييم المستجدات بما يكفل بلورة المواقف المشتركة واتخاذ ما تقتضيه الحاجة من تدابير وإجراءات مشروعة؛ لحماية أمن الدول التي تستهدفها إيران واستقرارها وسيادتها، ووقف الاعتداءات الآثمة على أراضيها.

ودعت المملكة العربية السعودية أمس إلى عقد اجتماع تشاوري لبحث التصعيد الإيراني وتعزيز التنسيق الإقليمي لحماية استقرار المنطقة.

وتتعرض دول مجلس التعاون الخليجي لهجمات بصواريخ ومسيرات إيرانية، استهدفت منشآت حيوية وبنى تحتية مدنية وخدمية، إضافة إلى مبانٍ سكنية في سياق الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج وعدد من دول المنطقة، عقب الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران منذ الـ28 من شباط الماضي.