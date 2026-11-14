“صدى الصمود”حملة لإزالة السواتر وردم الخنادق

بعد إنجاز المرحلة الأولى في ريف حلب الشمالي ومنطقة أعزاز من حملة “صدى الصمود”، وشملت إزالة سواتر ترابية بطول 202 كيلومتر، المرحلة الثانية تنطلق في منبج وريفها.