“صدى الصمود”حملة لإزالة السواتر وردم الخنادق تاريخ النشر: 2026/11/14 12:10 صباحًا اخر تحديث: 2026/11/14 12:10 صباحًا بعد إنجاز المرحلة الأولى في ريف حلب الشمالي ومنطقة أعزاز من حملة “صدى الصمود”، وشملت إزالة سواتر ترابية بطول 202 كيلومتر، المرحلة الثانية تنطلق في منبج وريفها. رحلات جوية مباشرة بين دمشق و المدينة المنورة الاستخبارات العامة تلقي القبض على المجرم علي كيالي أثناء محاولته الفرار عبر الحدود وزير الطاقة يستعرض 7 إجراءات رئيسة لمعالجة ملفات المشتقات النفطية 160 كيلومتراً من مجاري نهري بردى والأعوج وفروعهما الرئيسية استهدفتها أعمال التعزيل “مبادرة بذرة”.. مشروع تمكين اقتصادي للمرأة الريفية صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:حملة صدى الصمود مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة سوريا تستعيد عضويتها في الاتحاد البريدي الأورومتوسطي بعد 15 عاماً من تعليقها رقمنة السجل العقاري في سوريا.. ماذا تشمل المرحلة الأولى وكيف تحمي الملكيات؟ الحرارة إلى ارتفاع وفرصة لزخات مطرية في المنطقة الساحلية والمرتفعات الجبلية قائد القوى البحرية في الجيش يستقبل وفداً عسكرياً فرنسياً على متن الفرقاطة سوركوف انطلاق القافلة الثامنة لعودة 373 عائلة مهجّرة إلى رأس العين وريفها مباحثات سورية أوروبية حول تطوير العلاقات والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك آخر الأخبار تعليمالمحافظاتدمشق الريادة والابتكار تعلن مواعيد اختبارات تحدّي بيبرس للتفكير الحاسوبي 2026 محلياتالقنيطرةالمحافظات الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ثلاثة أشخاص خلال توغله في جباتا الخشب بريف القنيطرة دولي إدارة الطيران الأمريكية توقف الرحلات المغادرة بجميع مطارات البلاد بسبب عطل اتصالات